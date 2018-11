Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de vineri, cea de a doua rectificare bugetara din acest an. Ministerul Transporturilor, Ministerul Cercetării şi Ministerul Educaţiei Naţionale sunt instituţiile care pierd cei mai mulţi bani în urma celei de a doua rectificări…

- Guvernul ar urma sa aprobe, in sedinta de vineri, cea de a doua rectificare bugetara din acest an, au precizat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Ministerul Transporturilor, Ministerul Cercetarii si Ministerul Educatiei Nationale sunt institutiile care pierd cei mai multi bani in urma celei de a…

- Ministerul Finantelor Publice a elaborat proiectul celei de a doua rectificari bugetare din acest an, avand in vedere ca deficitul bugetar este de 2,97% din PIB. Astfel, proiectul de rectificare bugetara are in vedere majorarea veniturilor bugetului general consolidat cu 228,9 milioane de lei, iar cheltuielile…

- UPDATE – Ministerul Transporturilor, Ministerul Cercetarii si Ministerul Educatiei Nationale sunt institutiile care pierd cei mai multi bani in urma celei de-a doua rectificari bugetare din acest an, in timp ce Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii primesc cele mai importante…

- Rectificare bugetara 2018. Ministerul Transporturilor, Ministerul Cercetarii si Ministerul Educatiei Nationale sunt institutiile care pierd cei mai multi bani in urma celei de-a doua rectificari bugetare...

- Primaria Capitalei va aloca inca 10 milioane de lei pentru lucrarile la Catedrala Mantuirii Neamului printr-o noua rectificare bugetara ce se va dezbate in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare, asta desi anul acesta au fost oferite mai multe sume de bani…

- Consilierii generali ai Capitalei se intrunesc, marti, in sedinta extraordinara, pe ordinea de zi figurand un proiect de rectificare bugetara care prevede taierea a 181 de milioane lei din bugetul Administratiei Strazilor si cresterea cu 200 de milioane de lei subventiilor la transportul in comun.

- Liberalii sustin ca premierul Viorica Dancila a ''devoalat'' ilegalitatile in adoptarea OUG pentru rectificarea bugetului de stat pe 2018 prin declaratiile facute, PNL aratand ca rectificarea a fost operata fara avizul CSAT si al Consiliului Legislativ. "Uneori, analfabetismul actualului…