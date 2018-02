Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu urmeaza sa devina din nou bunic. Fiica sa, Elena Basescu, a anunțat, printr-un mesaj pe Facebook , ca este insarcinata cu cel de-al treilea copil, iar reacția fostului președinte nu s-a lasat așteptata. „Mare bucurie! Anul acesta se va naste cel de-al treilea copil al fiicei mele Elena.…

- Victor Ponta este audiat, vineri, la DNA, in dosarul Tel Drum, spun surse judiciare. Audierea are loc dupa ce fostul premier a publicat joi, pe contul lui de Facebook, o ordonanta a DNA in care se precizeaza ca a avut calitatea de martor intr-un dosar in care a fost acuzat de Liviu Dragnea ca

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta susține, pe Facebook, ca Liviu Dragnea a incercat sa negocieze cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și cu președintele Klaus Iohannis, dorind parafarea unui ”blat”, insa teleormaneanul nu a avut curajul sa tranșeze adoptarea unei linii politice clare in ceea ce privește…

- "Am primit dovada scrisa: am fost chemat ca martor la DNA - nu am depus niciodata niciun denunt contra nimanui - iarasi Dragnea a mintit cu nerusinare! Credeti ca isi da demisia?", a scris Victor Ponta pe contul sau de Facebook. Fostul premier spune ca Liviu Dragnea „si-a batut joc de membrii si de…

- Fostul premier PSD Victor Ponta il ataca furibund pe Liviu Dragnea și susține ca acesta ar trebui sa-și dea demisia din fruntea PSD. "Am primit dovada scrisa / am fost chemat ca martor la DNA ( nu am depus niciodata niciun denunt contra nimanui) - iarasi Dragnea a mintit cu nerusinare! Credeti…

- Fostul premier Victor Ponta, deputat independent, a anuntat joi ca a primit dovada scrisa ca a fost chemat doar martor la DNA si, in aceste conditii, presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa-si ceara scuze imediat pentru „minciunile” spuse la adresa lui. „Am primit dovada scrisa:…

- Cui i-a daruit Marius Copil racheta rupta in meciul cu Mirza Basic, finala de la Sofia. Aradeanul a avut galerie in capitala Bulgariei. O mana de romani a venit sa-l vada in partida cu bosniacul Basic. Unul dintre aceștia, Catalin Șerbanescu, a primit la final, din partea lui Marius, racheta rupta…

- In urma cu cateva zile la Judecatoria Constanta ndash; Sectia Civila a fost solutionat dosarul 1566 212 2018 avand ca obiect acordare personalitate juridica.Petentul in cauza este Asociatia Centrul de formare, informare, si incluziune a romilor Constanta.Dosarul fusese inregistrat pe 23 ianuarie, si…

- Intrebat de jurnalisti daca isi va da demisia in cazul in care se va demonstra ca Victor Ponta a mers la DNA in calitate de martor, Dragnea a spus: "Mie nu-mi place sa conversez nici cu turnatorii, nici cu santajistii. In al doilea rand, inclusiv astazi, cererea pe care a ticluit-o la sfatul celor…

- Ponta il provoaca pe Dragnea: Daca aduce o copie dupa denunțul meu la DNA, imi dau demisia; Daca nu, sa plece el din Parlament, a transmis fostul premier, pe Facebook, dupa ce Dragnea l-a acuzat ca este unul dintre denunțatorii sai, in noul dosar Tel Drum. Fostul premier Victor Ponta arata ca va solicita…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, ii acuza pe Victor Ponta, Dan Șova și Teodor Nițulescu ca l-au „turnat” la DNA in dosarul Tel Drum. Afirmația lui Dragnea vine chiar in ziua in care Ponta a scris pe Facebook ca Dragnea ar trebui sa-și ceara scuze fața de el pentru ca a afirmat ca l-ar fi denunțat…

- O postare de pe Facebook a lui Liviu Dragnea a devenit virala, dupa ce in mesajul de condoleanțe din ziua morții lui Neagu Djuvara, numele celebrului istoric a fost confundat cu Mircea Djuvara.Duminica, liderul PSD a declarat ca nu a scris el mesajul, ci o alta persoana, iar aceasta a fost…

- Premierul desemnat al Romaniei, Viorica Dancila, a scris, miercuri, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca Unirea Tarii Romanesti cu Moldova, infaptuita la 24 Ianuarie 1859, reprezinta "un moment cheie" al istoriei noastre. "24 Ianuarie 1859 a aratat ca visul Unirii este posibil si ca nimeni si nimic…

- Liderul partidului Pro Romania, deputatul Victor Ponta a declarat, miercuri, ca a venit la Iasi pentru a lua parte la aniversarea a 159 de ani de la infaptuirea Micii Uniri cu speranta ca in acest an al Centenarului "romanii sa fie mai uniti"."Am si eu functia de roman si asta sper ca nu mi-a…

- Peste 2.500 de persoane au ignorat, miercuri dimineata, temperaturile scazute si au venit in Piata Unirii din Iasi pentru a aniversarea a 159 de ani de la Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca, manifestari la care iau parte si Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si principele Radu.…

- Ministrul Educației Naționale a scris, pe Facebook, ca Florin Roman dezinformeaza cu privire la inchiderea a 1.000 de unitaților școlare. Deputatul de Alba i-a raspuns, la scurt timp, pe același site de socializare, unde a scris ca Liviu Pop ”ori minte din ticaloșie ori din incompetenta. Ambele variante…

- Fostul presedinte al PNL, Alina Gorghiu, sustine ca prioritatea anului 2018 trebuie sa fie “unitatea dreptei”, punctand ca partidele de dreapta trebuie sa stea la o singura masa, cea “anti-PSD”. Intr-un mesaj postat pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook, Alina Gorghiu a scris ca liderii…

- Pe pagina de Facebook a Vioricai Dancila au curs comentarii de felicitare, dupa ce Klaus Iohannis a desemnat-o oficial, premier. Cele mai multe, de la femeile care fac parte din Organizatia de Femei a PSD.

- "Daca vreți sa credeți ca aștia care protestam avem de vandut vreun șampon, treaba voastra. Nu am stat o secunda sa ma gandesc cați vor fi de acord cu reacția fața de Iohannis. Am scris cum m-a dus pe mine capul și așa cum cred eu ca e corect și greșit. In timp ce Iohannis vorbea, eu scriam. Nu poți…

- „Din punctul meu de vedere, coalitia PSD-ALDE a esuat. Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE. Este nevoie de o alternativa. O alternativa care trebuie construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care e condusa tara…

- Ponta susține ca ca trebuie construita in afara ”o soluție de ieșire din criza”, ”daca din interiorul Partidului Social Democrat nimeni nu are curaj si putere”. ''Am intrat in PSD-ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in UE. Am condus PSD-ul si Guvernul care…

- Victor Ponta a primit cetatenia sarba, pe care o considera o 'calitate onorifica si onoranta', dupa cum a declarat fostul premier, joi, pentru Agerpres. 'Eu sunt consilier onorific al presedintelui Vucic (presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic - n.r.) din 2016 si sustin parteneriatul intre…

- Cotidianul sarb Blic sustine ca Victor Ponta a primit cetatenie sarba si are pasaport sarb, citand surse din Guvernul de la Belgrad. Ponta a declarat pentru Antena 3 ca este consilier onor...

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Victor Ponta, a primit joi cetatenie sarba, relateaza ziarul sarb Blic . Victor Ponta a declarat pentru HotNews ca este consilierul onorific al presedintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, din 2016 si a primit o calitate onorifica.

- Fostul prim-ministru Victor Ponta a primit astazi cetațenia Republicii Serbia, informeaza „Blic”, una dintre cele mai citite publicații din țara vecina, deținuta de grupul Ringier, care deține și ziarul „Libertatea” din Romania.Ponta va avea un pașaport sarb, au confirmat pentru „Blic” surse…

- Politistul Marian Godina scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca nu isi explica felul in care barbatul suspectat ca a agresat doi copii a ajuns sa lucreze in Politie. ”Cred ca sunt multi politisti carora acum le e rusine”, scrie Godina.

- Fiica lui Aurelian Preda, mesaj dureros de Sfantul Ion. Anamaria Rosa nu poate trece peste moartea tatalui ei, iar duminica, de Sf. Ion, aceasta a scris cateva cuvinte pline de durere, in mediul virtual. Pe 27 septembrie 2017 s-a implinit un an de cand solistul de muzica populara Aurelian Preda a incetat…

- Utilizatorii din Alba Iulia a rețelei de socializare au putut vedea ”la lucru” noul radar-pistol intrat recent in dotarea polițiștilor rutieri din municipiu. Locul și ora la care s-a acționat cu aparatul ultraperformant au fost anunțate pe grupurile utilizate de șoferi. Tot pe Facebook a inceput sa…

- Europarlamentarul Cristian Preda scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook , ca George-Ovidiu Doca, membru ALDE Bihor, despre care "a aflat ca e noul director al Institutului Limbii Romane", "are un CV cam subtire. E doctorand in drept penal la un stabiliment privat." Cristian Preda adauga ca "Eu…

- Magda Ciumac se marita cu fostul primar din Italia.Fosta soție a lui Tolea Ciumac a acceptat in sfarșit cererea in casatorie, dupa ce prima oara a refuzat. Magda Ciumac iși va schimba total viața. Aceasta a acceptat cererea in casatoria din partea unui om influent din Italia. Magda Ciumac este indragostita…

- Regele Mihai I va ramane in memoria noastra, a romanilor, un simbol al demnitatii si nobletii, prin modul in care si-a impletit destinul cu evolutia Romaniei moderne, a scris, miercuri, premierul Mihai Tudose pe pagina sa de Facebook. ”Regele Mihai I va ramane in memoria noastra, a romanilor, un simbol…

- Legile Justitiei | Inspectia judiciara ramane structura cu personalitate juridica in cadrul CSM Presedintele Comisiei speciale pentru Legile Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a precizat, marti, ca PSD renunta la infiintarea Consiliului National de Integritate a magistratilor, mentionand ca Inspectia…

- Valentina Pelinel a primit sute de flori de ziua ei. Vedeta a postat pe contul de socializare un colaj cu fotografii, alaturi de care a scris un mesaj in care le mulțumește tuturor care i-au fost alaturi. Valentina Pelinel a implinit 37 de ani, vineri, 8 decembrie, iar cei dragi au surprins-o, ca de…

- Ce a primit fetița lui Jojo de Moș Nicolae. Jojo a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a scris și un mesaj, pentru fanii ei. Jojo și fetița ei au fost pozate in jurul bradului, in timp ce se bucura de cadourile de la Moș Nicolae. Jojo e o mama fericita „A venit Moșul! Bucurie…

- "Poate macar de opinia rationala a lui Calin Popescu Tariceanu asculta “infierbantatii” din Conducerea actuala a PSD si opresc prostia asta isterica a mitingurilor de “solidaritate cu Sefu’” ! Nu au facut nimic un an de zile decat vorbe si scandal intern - iar acum vor mitinguri?!? Oamenii…

- Indemnizația de șomaj și alocația de stat pentru copii ar putea sa fie marite in fiecare an, potrivit unui proiect susținut de mai mulți parlamentari. Documentul inregistrat la Senat prevede indexarea anuala a indicatorului social de referința (ISR) cu 100% din rata inflației. Propunerea legislativa…

- Pasagerii s-au plans de serviciile proaste de comunicare ale companiei de stat, iar unii dintre ei au dormit in aeroport. "Din pacate, dupa ce am fost debarcati nu am primit niciun fel de informare oficiala de la TAROM - daca ne putem caza, daca ne va fi restituita contravaloarea cazarii,…

- Victor Ponta reacționeaza dupa mesajul transmis luni de Departamentul de Stat al SUA referitor la modificarile aduse legilor justiției. Fostul premier a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, despre care spune ca nu ar mai trebui sa fie președintele Camerei Deputaților. „Cat timp Liviu Dragnea…

- Victor Ponta a avut o prima reacție dupa ce Departamentul de Stat al SUA și-a exprimat îngrijorarea fata de faptul ca Parlamentul României ia în calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si a cerut Parlamentului…

- Mirabela Dauer a scris, pe Facebook, un mesaj emotionant, cu tristete despre disparitia celor doua actrite, Stela Popescu si Cristina Stamate.Citeste si: Imaginile care au facut-o LEGENDA pe Cristina Stamate / VIDEO "Of, Doamne! Atatia oameni buni au plecat la tine anul asta... Eu stiu…

- "Ministerul Public atrage atentia asupra faptului ca, in cursul zilei de ieri, 24 noiembrie 2017, Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a votat modificarea unor articole de lege intr-o forma prin care, in mod evident, se contureaza premisele eliminarii independentei procurorului,…

- Jurnalista Sorina Matei a afirmat într-un intervenție telefonica în cadrul emisiunii "Dosar de Politician", B1 Tv, ca din interiorul SRI se trimit semnale catre ea prin care i se cere sa renunțe în a mai scrie cu dezvaluiri despre procurorul Alexandra Carmen…

- Președintele Comisiei speciale pentru corelarea legislației pe domeniul Justiției, Florin Iordache, a declarat miercuri ca la Comisia juridica de la Camera s-a primit un plic, el cerandu-le celor din staff-ul comisiei sa respecte procedura in acest caz. "A venit la Comisia juridica…

- Plic suspect primit la comisia juridica, in timpul dezbaterii legilor justiției. Președintele comisiei speciale pentru modificarile aduse legilor din justiție, Florin Iordache a declarat ca el nu a vazut, personal, plicul, și nu știe ce este in el, dar ca a solicitat staff-ului comisiei sa verifice.…

- Motiunea de cenzura a PNL si USR, cu titlul "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma", se va dezbate si vota joi de la ora 11.00 in Parlament. Motiunea are 44 de pagini si a fost semnata de 148 de parlamentari de la PNL, USR, PMP si trei deputati independenti, intre care si fostii deputati ALDE…