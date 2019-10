Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a discutat, miercuri, cu reprezentantii Pro Romania pentru a obtine sustinerea Guvernului. Victor Ponta a declarat dupa intalnirea cu liderul PNL ca nu va sustine noul cabinet, iar Ludovic Orban ca nici nu isi doreste o guvernare alaturi de Ponta. Celelalte partide parlamentare au anuntat…

- UPDATE: Ludovic Orban sustine ca negocierile vor continua individual. Liderul PNL mai spune ca refuzul Pro Romania nu inseamna ca guvernul nu va fi investit. “Sincer, nici nu mi-as dori sa guvernez alaturi de Victor Ponta”, a declarat Orban. UPDATE: Victor Ponta a luat o decizie in privința investirii…

- Negocieri esuate intre Ludovic Orban si Victor Ponta. Nici vorba sa votam Guvernul, spune presedintele Pro Romania. „Foarte scurta discuția ca nu era cazul de mai mult. Suntem un partid nou, mic, cu...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca motiunea de cenzura de joi nu va trece. Ea a marturisit ca a discutat cu multi parlamentari, de la toate partidele. Premierul a afirmat a sunat-o un deputat inainte cu cateva ore de emisiune, si i-a spus ca nu va vota motiunea de…

- Fostul deputat ALDE Mihai Nita, care mai apoi s-a inscris in Pro Romania, a batut astazi palma cu PSD, sustin surse politice pentru „Adevarul”. Apropiat al lui Paul Stanescu, Nita se dezice de motiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila, in contextul in care Victor Ponta miza ce votul acestuia

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat miercuri la Antena 3 ca liderul Pro Romania, Victor Ponta, a folosit o „formula nepotrivita pentru un fost prim-ministru” atunci cand a facut referire la scoaterea Viorica Dancila cu mascații din Guvern. Robert Cazanciuc este soțul verișoarei lui Victor Ponta…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat luni la Antena 3 ca prin asocierea cu Victor Ponta, ALDE și-a ingropat tot discursul anti-abuzuri si contra statului paralel pentru ca Victor Ponta, Mihai Tudose si Daniel Constantin, de la Pro Romania „nu sunt altceva decat instrumentele statului paralel”:„Pe…

- Coordonator in departamentele Pro Romania, Adrian Marius Dobre, a declarat miercuri la Antena 3, dupa ce președintele Klaus Iohannis a trimis Guvernul in Parlament la vot pentru restructurare, ca Executivul nu va aduna voturile necesare.„Guvernul Dancila nu are nicio sansa sa primeasca votul…