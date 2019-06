Stiri pe aceeasi tema

- Intre cei 40.000 de pelerini aflați duminica dimineața pe Campia Libertații din Blaj, pentru a asista la Slujba susținuta de Papa Francisc, se afla și Principele Nicolae. Acesta a sosit impreuna cu soția, i-a salutat pe cei din apropiere și a facut poze cu ei. Mii de oameni s-au strans, duminica dimineata,…

- Primarul Marcel Romanescu doreste o colaborare fara animozitati cu clubul Pandurii Lignitul pe tema bazei sportive de la Targu Jiu. Edilul a precizat ca spera sa se gaseasca cea mai buna solutie si clubul Pandurii sa functioneze mai departe pen...

- Cu ocazia Sfintelor Sarbatori Pascale, Organizatia Municipala a PNL Bistrita va oferi vineri 26.04.2019 incepand cu ora 12.00 trecatorilor de pe pietonalul Liviu Rebreanu si nu numai, oua de ciocolata, cozonac, iar cei mai mici se vor bucura si de dulciuri. Evenimentul dedicat celebrarii Invierii Mantuitorului…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, cere autoritaților romane sa nu-i puna piedici Laurei Codruța Kovesi in procedura de selecție pentru funcția de procuror-șef european. Tajani a spus ca instituția pe care o conduce o susține in continuare pe Kovesi pentru aceasta funcție.

- Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 27 martie 2019. Zodia Berbec, susținuta de astre in toate palierele vieții: cariera, bani, dragoste. Vor lua decizii majore și vor elimina toate obstacolele profesionale din calea lor. Nativul Berbec e omul zilei!

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat luni ca rectorul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" este cel care ar trebui sa lamureasca situatia lucrarii sale de doctorat, dupa ce presa a sustinut ca Adrian Iacob a plagiat circa 70% din teza de doctorat sustinuta in 2007, potrivit…

- Organizatia PSD Bucuresti a anuntat ca o sustine pe Carmen Mihalcescu (Moldovan) drept candidat la alegerile europarlamentare din mai. In septembrie anul trecut, aceasta era printre semnatarii scrisorii impotriva lui Liviu Dragnea.

- Meciul SCM Rm. Valcea-CSM Bucuresti, programat miercuri, 13 martie 2019, de la ora 21:00 (in direct pe TVR1), reprezinta cel mai așteptat eveniment in handbalul romanesc! In urma acestui joc vom afla, foarte probabil, si viitoarea campioana a Ligii Nationale. Interesul jocului este pe masura evenimentului.…