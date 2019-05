Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Corina Cretu, candidatul Pro Romania la alegerile pentru Parlamentul European, a afirmat, sambata, in cadrul unei intalniri cu locuitorii din Sighisoara, ca luptele politice au stagnat dezvoltarea acestui oras, pe a carui Cetate Medievala o considera a fi o comoara. "Am avut, astazi…

- "Am avut, astazi, o intalnire foarte productiva cu sighisorenii, care s-au aratat preocupati de soarta cetatii lor. Imi pare rau ca luptele politice au stagnat dezvoltarea Sighisoarei, care este o comoara - nu doar pentru Romania, ci pentru intreaga Europa. Cred ca autoritatile locale trebuie sa…

- "In ultimii cinci, in calitate de Comisar European pentru politica regionala, am avut ocazia sa vizitez sute de regiuni din intreaga Uniune Europeana. Am vazut peste tot dorinta oamenilor de a-si construi viitorul, am aflat care sunt asteptarile si, totodata, preocuparile lor. Este adevarat ca Europa…

- Elena Udrea i-a spus lui Victor Ponta ca „tot fara caracter” a ramas și se aștepta ca fostul premier sa-i fie recunoscator lui Traian Basescu, pe langa o ruga sa-i faca lobby. Fostul ministru spune ca s-a sacrificat și ca a acceptat ca Dorin Cocoș sa ii ia lui Ponta haine de la firma Paul&Shark, in…

- Comisarul european Corina Cretu, candidat pe lista Pro Romania pentru Parlamentul European, spune ca in fiecare tara din UE pentru un euro alocat din bani europeni sunt proiecte de trei euro, in acest timp Romania are bani necheltuiti si nu ...

- ”Pro Romania vrea sa aduca in Romania banii europeni! Noi vrem sa facem autostrazi și spitale din fondurile europene, cum fac astazi, pe ici pe colo, doar cațiva primari deștepți. Pe listele Pro Romania sunt oameni care vor sa aduca bani, nu sa fure banii europeni. Trebuie sa le luam locurile din Parlamentul…

- "PSD a intrat din pacate pe un drum fara intoarcere. Un drum antieuropean. Un drum al extremei si al populismului. Cu un discurs al urii, menit sa divizeze si sa antagonizeze clasele sociale. Dar social democratia nu este despre ura. Social democratia inseamna incluziune, toleranta si bunastare,…

- Liviu Dragnea este un personaj total nefrecventabil care a crezut ca poate pacali în continuare pe toata lumea, dar a reușit sa se acopere de rușine la congresul socialiștilor europeni, spune fostul premier Mihai Tudose. El se refera la incidentul de la reuniunea PES, unde liderul PSD a fost huiduit,…