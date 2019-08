Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian spune ca ALDE nu poate sa sustina un candidat PSD la alegerile prezidentiale. Pe de alta parte deputatul ALDE afirma ca negocierile cu Pro România au pornit de la prezumția unei candidaturi comune, a lui Calin Popescu Tariceanu, în condițiile…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a afirmat ca desi nu a avut loc o discutie "transanta" cu PSD in privinta iesirii ALDE de la guvernare, a fost discutata miercuri varianta restructurarii guvernamentale la 19 ministere cu alocarea unor posturi cheie pentru Pro Romania.…

- Surse politice au declarat ca intrarea intr-o alianța a ALDE cu Pro Romania va conduce automat la o rupere a alianței cu PSD. Victor Ponta a pus o condiție clara ALDE, pentru formarea unei alianțe: ieșirea de la guvernare.Citește și: ALERTA - Tariceanu anunța ca s-a SEMNAT alianța intre ALDE…

- "Domnul Tariceanu are mai multe propuneri. Una dintre ele este sa se reevalueze candidatii la sfarsitul lunii august, fiindca odata ce s-au anuntat candidatii se cristalizeaza opinia electoratului si s-ar putea sa avem modificari importante in ierarahie. A doua chestiune, vizavi de propunerea domnului…

- UPDATE Viorica Dancila a declarat luni seara ca Tariceanu i-a confirmat ca el va candida pentru funcția suprema in stat, in timp ce Ponta nu a oferit un raspuns. ”Am discutat despre guvernare, despre modul in care vedem un parcurs comun in urmatoarea perioada. Trebuie sa spun ca din partea…

- Viorica Dancila a dat detalii despre discutiile pe care le-a avut astazi cu Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu. "Am discutat despre un acord de cooperare in vederea alegerilor prezidențiale, despre guvernare, despre modul in care vedem un parcurs comun. Din partea presedintelui Pro Romania,…

- "Doamna Dancila, doamna Firea și domnul Tariceanu considera ca e in regula sa se intalneasca și sa incerce alianțe cu acest personaj... Sa va fie de bine! Eu NU am ce discuta cu unul care ne spune nonșalant ca și-a batut joc de 7,4 MILIOANE de romani! Negociați voi și faceți alianțe cu Ponta... Doamne,…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat, sambata, la Braila, unde are loc Comitetul Politic al USR in care delegatii prezenti au votat pentru afilierea formatiunii politice la grupul ALDE+RENAISSANCE+USRPLUS din Parlamentul European, ca nu se pune problema afilierii Pro Romania…