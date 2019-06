Stiri pe aceeasi tema

- "Consultarile declanșate de președinte ca urmare a validarii referendumului din 26 mai nu fac decat sa imi confirme faptul ca aceasta instituție a referendumului nu are decat un rol formal, electoral, iar voința poporului nu conteaza decat atunci cand convine unor lideri politici. Este momentul,…

- Aceste consultari vor incepe la ora 11,00 cu delegatia PMP, de la ora 12,00 fiind programata delegatia ALDE, de la ora 13,00 - delegatia grupului parlamentar Pro Europa, de la ora 14,00 - a grupului parlamentar al minoritatilor nationale si de la 15,00 - delegatia PSD. Delegatia PMP va fi…

- Fostul președinte CCR a catalogat ca fiind „vise” apelurile liderului USR Dan Barna la alegeri parlamentare anticipate.„Sunt mai mult vise decat realitate. Va dau in scris ca in Romania nu vor fi anticipate niciodata, cel putin pe actuala Constitutie, procedura e greoaie si parlamentarii nu…

- - Vom ramane foarte fermi pe apararea statului de drept, pe implentarea cestor decizii, in urma referendumului de pe 26 mai. Vom continua sa avem aceeasi pozitie pe respecatrea statului de drept. Speram ca Legile justitiei si codurile sa revina in dezbaterea din Parlament. - Am precizat ca…

- "Am chemat la consultari partidele politice, pentru a pune in practica cat mai bine rezultatele acestui referendum, castigat de mine si de romani. Din pacate, reluam discutia despre statul de drept. PSD a dat o palma electoratului din Romania, prin anuntarea unei ordonante de urgenta in ceea ce priveste…

- PRO Romania va merge miercuri la consultarile initiate de presedintele Klaus Iohannis, pentru a decide cum se va pune in practica rezultatul referendumului din 26 mai, a anuntat, luni, presedintele partidului, Victor Ponta, care a adaugat ca este de acord cu implementarea deciziilor consultarii populare…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, anunța modificarea Constituției, dupa discuțiile cu președintele Klaus Iohannis pe tema referendumului pe Justiție.Citește și: DETALII de culise - De ce au fost AMANATE negocierile pentru șefia Parchetului European "Atacul infractorilor asupra justiției…

- "Situația de acum este mult mai grava decat cea din 2017 din cauza a ceea ce face PSD, de aceea noi toți, electoratul din Romania, poporul din Romania trebuie sa aiba ocazia și posibilitatea sa se pronunțe asupra unor probleme de interes. De aceea este necesara mai mult ca niciodata o noua consultare…