PRO România dă asigurări: Pentru noi, PSD nu reprezintă o opțiune! (PE) Aceștia au declarat ca proiectul politic caruia i-au pus bazele este unul cu totul nou și ca nu se pune problema întoarcerii la PSD, indiferent cine ar fi la conducerea acestui partid. &"PRO România nu se adreseaza doar foștilor PSD-iști. Așa cum am declarat în repetate rânduri, suntem un proiect politic de centru-stânga, pro-european, pro-business, caruia i s-au alaturat foarte mulți oameni dezamagiți de politica sau persoane care nu au facut deloc politica pâna în acest moment, oameni care își pun speranțele în acest start-up… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Vedem parteneriatul cu francizatul Ritter pe termen lung si foarte lung, din care sa beneficiem fiecare in parte de experienta celuilalt si astfel sa dezvoltam o echipa consolidata ce va deservi exclusiv francizatilor si nevoilor acestora.”, spune Catalin Vasile – Director General…

- ”Intre presedintele Romaniei si Partidul National Liberal este un parteneriat bine cunoscut. In cadrul acestui parteneriat avem consultari periodice pe teme importante pentru Romania, atat in ceea ce priveste politica interna, cat si in ceea ce priveste politica europeana sau politica internationala”,…

- Sute de muncitori de la fabrica Electrolux din Satu Mare se afla in a treia saptamana de greva generala. Ei cer doi lei in plus la ora de munca - și iși zic „vestele albastre”, dupa modelul francez. Suntem, totuși, in Romania. Unde revolta lor ar trebuie sa deschida o discuție, adesea evitata, despre…

- Angajatii din sistemul bancar se vor confrunta în viitor cu tot mai multe probleme de disponibilizari, iar principalul vinovat pentru aceasta situatie este Guvernul, prin emiterea ordonantei 114, a declarat vineri seara presedintele Federatiei Sindicatelor din Asigurari

- PRO Romania iși continua ascensiunea in preferințele romanilor din țara dar și din diaspora. Nu face excepție nici județul Alba, aici unde nemulțumirile legate de actuala guvernare sunt tot mai evidente. PRO Romania devine, astfel, o soluție certa pentru cetațenii care doresc o țara condusa responsabil…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica seara, ca respecta dreptul oricarui cetatean de a protesta, insa unii dintre ei sunt protestatari de profesie, el mentionand si ca unii oameni "sunt alarmati de declaratii din opozitie ca nu stiu ce nenorociri s-ar intampla".…

- Intrebat din public ce crede despre politica actuala și marile probleme ale Romaniei, fostul vicepremier a facut o radiografie a actualitații: „Politica noastra a ajuns la un nivel mai jos decat oricand, de neimaginat. Dar eu nu cred ca nu este posibil sa recladim ceva. Politica de protest e necesara,…