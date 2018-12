Stiri pe aceeasi tema

- Pasul 1. La mijlocul lunii noiembrie, PNL a depus la Parlament o solicitare de revocare a lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputatilor. In consecinta, Biroul Permanent (BP) al Camerei Deputatilor urma sa puna solicitarea pe ordinea de zi a plenului pentru a fi votata. Asa cere procedura. Numai…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, miercuri, faptul ca Liviu Dragnea poate fi demis din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, din moment ce PSD si ALDE au pierdut majoritatea la Camera Deputatilor.

- Liderul deputatilor PSD Daniel Suciu a declarat ca PSD-ALDE inca are majoritate parlamentara, amintind ca exista si un protocol de colaborare cu UDMR. Afirmatia vine in contextul demisiilor mai multor parlamentari social-democrati care ulterior s-au inscris in Pro Romania, potrivit Mediafax. „Majoritatea…

- Liderul deputatilor PSD Daniel Suciu a declarat, luni, ca alianța PSD-ALDE are înca majoritate parlamentara, precizând ca exista si un protocol de colaborare cu UDMR. Afirmațiile lui Suciu vin în contextul în care patru parlamentari au demisionat din partid.„Majoritatea…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, "a reusit sa-i bage mintile in cap" presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in ceea ce priveste legea offshore, a afirmat miercuri fostul premier Victor Ponta. "Am citit cu atentie noile prevederi ale legii (cele aparute in presa ca nu le primim de la conducerea Camerei)…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut miercuri retrimiterea in comisii a Legii offshore, in conditiile in care ALDE a acuzat lipsa unei dezbateri reale, iar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a subliniat ca trebuie stabilita o formula de calcul care sa permita ambelor parti sa fie cointeresate.…

- Eugen Tomac, liderul PMP, a comentat pe Facebook poza distribuita de Victor Ponta in care apar umar la umar George Maior și Liviu Dragnea. Tomac spune ca din poza reiese foarte clar cine este, de fapt, șeful statului paralel. Eugen Tomac a comentat pe Facebook poza postata de Victor Ponta in care Liviu…