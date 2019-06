Stiri pe aceeasi tema

- Anunț de ultima ora al liderului Pro Romania, Victor Ponta. Partidul condus de fostul premier a devenit membru al PDE. "ProRomania a devenit azi membru cu drepturi depline al Partidului Democrat European!", a scris...

- Victor Ponta afirma ca deputații Pro România nu au votat nici cu Ciolacu, nici cu Turcan, la votul pentru alegerea președintelui Camerei Deputaților, unde propunerea PSD a obținut 172 de voturi iar cea a liberalilor doar 100.„Deputații PRO Romania NU au votat nici cu Ciolacu nici…

- Victor Ponta spune ca victoria în alegerile europarlamentare a laburiștilor lui Frans Timmermans este o veste foarte buna, comentând ca ”se pare ca olandezii nu se uita la Antena 3”. Ponta face astfel aluzie la propaganda PSD îndreptata împotriva prim-vicepreședintelui…

- Claudiu Pop, fost prefect de Bihor și membru al Partidului Social Democrat (PSD) de 17 ani, si-a anuntat marti inscrierea in Partidul PRO Romania, in cadrul unei conferinte de presa la care a participat si liderul formatiunii, Victor Ponta, cu ocazia unei vizite electorale in Bihor a candidatilor PRO…

- Atacat de Traian Basescu pentru ca deschide lista Pro Romania la europarlamentare fara a avea intentia de a prelua un eventual mandat in Parlamentul European, Victor Ponta da o replica dura, ca in perioada in care cei doi lideri politici se duelau din posturile de presedinte, respectiv prim-ministru.…

- Dacian Ciolos (Alianta 2020 USR-Plus), Eugen Tomac (PMP), Siegfried Muresan (PNL), Victor Ponta (Pro Romania) si Tudor Tim-Ionescu (ALDE) au participat vineri la sesiunea plenara „In campanie pentru UE” din cadrul celei de-a saptea editii a forumului Eurosfat.

- Sedinta Biroului Executiv al PNL, in care se va stabili lista candidatilor la europarlamentare, a inceput joi, la Parlament. In acest context, Ludovic Orban le-a prezentat liberalilor reuniti la Biroul Executiv, rezultatele unui nou sondaj comandat de conducerea partidului. Potrivit sondajului…