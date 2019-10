Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca programul de imbunatatire a conditiilor de circulație pe calea ferata este in derulare in prezent pe intreaga rețea feroviara, la ora actuala 60 de șantiere feroviare fiind operaționale pentru lucrari de ridicare a restricțiilor de viteza. Activitatea…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA lucreaza in aceasta perioada pe un numar de 60 de santiere pentru imbunatatirea conditiilor de circulație pe calea ferata. O buna parte dintre acestea se afla pe raza Regionalei Timisoara, in judetul Timis. Investitiile sunt efectuate pentru lucrari de ridicare…

- Circulația rutiera va fi restricționata, vineri și sambata, pe DN 14, in Iernut, județul Mureș, pentru montarea unor grinzi la pasajul peste calea ferata, potrivit unui comunicat transmis de CNAIR.Citește și: Traian Berbeceanu iese la rampa: ‘Ciudata tacerea DIICOT-ului’ Compania Naționala…

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informeaza ca in primul semestru al acestui an, in cadrul programului de intretinere si reparatii curente la infrastructura feroviara, au fost ridicate mai multe restrictii de viteza. Din totalul de 490 de restrictii existente pe intreaga retea feroviara s-au…

- CFR SA a eliminat in primul semestru 239 de restrictii de viteza dintr-un total de 490 de restrictii instituite pe intreaga retea feroviara, in cadrul programului de intretinere si reparatii curente la infrastructura feroviara. Potrivit unui comunicat al companiei, remis marti AGERPRES, dintre cele…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a informat ca in perioada august - noiembrie 2019 se vor desfasura receptiile pe categorii de lucrari finalizate intre Simeria si Sighisoara, parte componenta a Coridorului Rin - Dunare (ramura nordica).

- Imagini tragedie feroviara. Doua persoane au decedat dupa ce autoturismul lor a fost tarat pe calea ferata cca 180 m.video+foto Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romaneinformeaza ca pe sectia de cale ferata 401, la kilometrul feroviar 33+405 metri, in zona localitatii Nepos (judetul…

- Deocamdata, nu se stie care este motivul pentru care masina condusa de femeie s-a angajat sa traverseze calea ferata in momentul in care toate semnalele de avertizare interziceau trecerea peste calea ferata in acel momenta declarat un responsabil feroviar, Matthieu Bourrette, intr-o conferinta…