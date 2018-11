„Privirile” Cristinei Țurlea alătură discursul plastic de pe pânză limbajului poetic Vernisajul: 20 noiembrie, de la ora 17.30, la Centrul de Cultura Arhitecturala al Uniunii Arhitectilor din Romania Vernisajul expoziției "Priviri" a Cristinei Turlea, la Centrul de Cultura Arhitecturala din Capitala Vernisajul expozitiei de pictura "Priviri" a arhitectei Cristina Turlea va avea loc pe 20 noiembrie, de la ora 17.30, la Centrul de Cultura Arhitecturala al Uniunii Arhitectilor din Romania din Bucuresti. Noua expoziție de pictura semnata de Cristina Țurlea alatura discursul plastic de pe panza limbajului poetic marca Nora Iuga. "Uneori reușesc sa fiu doar privire. Atunci rațiunea,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Magistrala 800, la kilometrul feroviar 209+400 de metri, o persoana care nu s-a asigurat a fost lovita de trenul R 1580 Constanta - Bucuresti, in Statia de cale ferata Murfatlar, judetul Constanta. In urma impactului, persoana…

- Vernisajul expozitiei de pictura ”Priviri” a arhitectei Cristina Turlea va avea loc marti, 20 noiembrie, ora 17.30, la Centrul de Cultura Arhitecturala al Uniunii Arhitectilor din Romania din Bucuresti (strada Jean Louis Calderon, nr. 48). Pictorița declara: ”Uneori reușesc sa fiu doar privire. Atunci…

- Dupa o „serie neagra” de rezultate negative din ultima perioada, campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins duminica, in deplasare, formatia ungara FTC Budapesta, scor 34-28 (17-10), in penultimul meci din Grupa D a Ligii Campionilor. CSM Bucuresti redevine liderul grupei, iar Cristina…

- Fundația Europeana Titulescu organizeaza joi, 25 octombrie 2018, incepand cu ora 17:00, dezbaterea:Bucovina și interesele Marilor Puteri in anii Primului Razboi Mondial. Comunicari: Viorica MOISUC Bucovina la confluența intereselor austro-ruso-ucrainene. Prof. univ. dr. colonel Dorel BUȘE – Universitatea…

- Demonul turistic care il domina l-a facut pe președintele nostru sa renunțe la o reuniune informala pe tema BREXIT-ului de la Bruxelles in favoarea unei vizite de placere - cu consoarta - la ruinele orașului antic Pompei, unde Vezuviul a facut dovada „lucrului bine facut” (Bușcu dixit)STOP Odata ajuns…

- UniRank a publicat, recent, un top 80 cu cele mai importante institutii de invatamant superior de stat si particulare din Romania. In acest clasament, Universitatea Spiru Haret se poziționeaza pe locul 15, fiind singura instituție de invațamant superior particular din Romania situata in aceasta zona…

- In numele unor filosofii sau ideologii opuse voinței lui Dumnezeu „ Dupa incheierea votului la referendum, un exercițiu democratic inițiat in urma unui demers civic, am constatat, cu dezamagire, ca doar puțin peste 20% din populație a dovedit atașament fața de valorile cavalerești manifestandu-și, cu…

- Daca pana acum contractul de inchiriere a locului de parcare de reședința se reinnoia automat, doar in baza achitarii taxei de parcare la Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 6, primarul Gabriel Mutu a dispus ca ADPDU Sector 6 sa inventarieze toate locurile de parcare de reședința și sa actualizeze…