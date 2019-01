Privind către 2019 Asadar, se implinesc trei decenii de la revolutiile ce au pus capat regimurilor comuniste din Europa Centrala si de Est. Comentatorii politici vor evalua prin aceasta grila transformarile din regiune si vor puncta, probabil, regresele si dezamagirea. Romania va fi una dintre tarile privite cu atentie: exercita presedintia comunitara in prima jumatate a anului si, pe de alta parte, este o zona cu risc semnificativ de degradare a procesului democratic. Nu insistam aici asupra (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania exercita incepand cu 1 ianuarie 2019, timp de sase luni, presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene, un proiect de importanta majora pentru intreaga societate. Deţinerea acestui mandat, o premieră pentru România, ţară care a aderat la UE la 1 ianuarie 2007,…

- CTP, cel mai mare dezvoltator de parcuri industriale si logistice premium din Romania si Europa Centrala si de Est, anunta atingerea pragului de 5 milioane de metri patrati de suprafata inchiriabila la nivel international, compania intentionand sa-si creasca portofoliul la 10 milioane de metri patrati…

- Se discuta mult in media romaneasca despre faptul ca poporul roman ar fi pierdut cursa cu Europa Centrala și ca nu se muncește suficient pentru a elimina decalajul existent. Chiar daca Romania avea mai multe resurse și mai mulți locuitori, nivelul de trai a ramas mult in urma. Regimul de la București…

- Perceptia Rusiei ca o amenintare si angajamentele din NATO si mai ales fata de Statele Unite inseamna ca tarile ex-comuniste din Europa Centrala si de Est si-au majorat semnificativ cheltuielile de aparare in ultimii ani. Intre 2016 si 2017, cheltuielile militare in aceste tari au crescut cu 12%, de…

- Economistul sef pentru Europa Centrala si de Est (ECE) in cadrul UniCredit Bank Londra, Dan Bucsa, a sustinut, marti, ca, in actualele conditii macroeconomice, Romania se poate confrunta cu o recesiune tehnica in 2019 sau 2020, an cand, de asemenea, cresterea economica va fi aproape de un minim.

- „Deputatul Florin Iordache a spus, referitor la legile justiției și la modificarile aduse Codurilor Penale, ca „domnul Toader a facut si lucruri mai putin bune, cum ar fi spre exemplu legislatia care cred eu ca trebuia asumata intai de minister si apoi – nu, de Parlament. Daca ne uitam la cea mai…

- Grupul francez Saint-Gobain a modernizat și extins linia de producție de vata minerala din fibra de sticla la fabrica Isover din Ploiești, ca raspuns la cererea in creștere pe aceasta nișa din Europa de Sud-Est, aceasta urmand sa fie redeschisa saptamana viitoare, dupa o intrerupere de aproape doi ani.…