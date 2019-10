Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Salonului Auto de la Frankfurt, Asociația Constructorilor Auto din Europa (ACEA) a lansat un raport prin care susține ca autoritațile trebuie sa ofere un sprijin mai mare pentru vanzarea mașinilor electrice, astfel incat țintele europene de emisii CO2 sa fie respectate. ACEA cere guvernelor…

- In weekend-ul 7 – 8 Septembrie 2019, Comuna Feldioara imbraca straie de sarbatoare in cadrul evenimentului cu tradiție indelungata – Festivalul “Cavalerii Teutoni se intorc in Cetatea Feldioara”, Editia a IX-a, manifestare inscrisa in proiectul „Obiective culturale, traditii si obiceiuri in Comuna Feldioara”.…

- Trei zile de festival pentru iubitorii de muzica jazz, din 23 august, la Castelul Bran și Biserica Evanghelica din Rașnov Timp de trei zile, jazz-ul, frumusetea inegalabila a Castelului Bran si atmosfera speciala a Bisericii Evanghelice din Rasnov vor deveni polul magnetic pentru toti…

- Modelele vizate sunt urmatoarele: Audi A6 40 TDI Quattro, Audi A6 50 TDI Quattro, Audi A7 50 TDI Quattro, Volkswagen Touareg V6 3.0 TDI , Volkswagen Touareg 3.0 TDI 4 Motion si Porsche Cayenne. Adica Coreea de Sud interzice complet masinile cu motoare diesel 2.0 TDI…

- Locuitorii municipiului pot depune cereri pentru lemn de foc la Ocolul Silvic “Stejarul” Zalau. In baza cererii, se pot solicita pana la 10 m3 de lemn, prețul fiind de 200 lei/m3, transportul fiind asigurat de cumparator. Adresa: Strada Gheorghe Doja, nr. 120. Pentru informații suplimentare, Vlad Paun,…

- Clubul olandez de fotbal AZ Alkmaar a oprit vanzarea biletelor pentru meciul de joi din turul al treilea preliminar al Europa League din cauza prabusirii partiale a acoperisului stadionului, a anuntat gruparea luni, citata de dpa. AZ va juca joi cu formatia ucraineana FC Mariupol, in mansa secunda a…

- Ziarul Unirea Scad tranzacțiile imobiliare. Județul Alba, la coada clasamentului in ce privește vanzarea de imobile in luna iunie 2019 Scad tranzacțiile imobiliare. Județul Alba, la coada clasamentului in ce privește vanzarea de imobile in luna iunie 2019 Potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate…