“PRIVATIZAREA” a eșuat. Se desființează! Ministerul Ecomomiei, condus de Nicolae Badalau, se reorganizeaza ca urmare a fuziunii prin absorbție a Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, instituție publica care se desființeaza, și a preluarii unui numar de 30 posturi vacante de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, se arata in proiectul de Ordonanța de Urgența privind stabilirea unor masuri de eficientizare a activitații de privatizare a Ministerului Economiei. Conform excuției bugetare pe 2018, Departamentul a obținut zero venituri din privatizare iar prevederile anuale au fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

