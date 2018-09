Privat versus public: Cum a evoluat numarul medicilor in ultimii 5 ani si cum arata topul judetelor

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 15 septembrie va avea loc Ziua de Curațenie Naționala și Globala Let`s Do It, Romania! La nivel internațional, 150 de țari se unesc in cea mai mare mișcare civica – World Cleanup Day. Judetele Olt si Dolj se regasesc ...

- Salariile romanilor au crescut in ultimul an. Lipsa fortei de munca, dar si modificarile fiscale din ultima perioada i-au fortat pe patroni sa mareasca lefurile angajatilor. Cu toate astea, doar in cinci zone salariile depasesc nivelul mediu pe tara, de 2.700 de lei lunar.

- Angajatii din Bucuresti au cele mai mari salarii din România, nivelul câstigului salarial mediu net din Capitala fiind de 3.535 de lei net în luna iunie a acestui an (în crestere cu 14% fata de iunie 2017), arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania sustine lansarea unui dialog public prin care asociatiile patronale si cele sindicale sa ajunga la un consens referitor la stabilirea sau eliminarea salariului minim pentru sectorul privat, conform unui comunicat remis, luni, Agerpres. “Apreciem ...

- Institutul National de Sanatate Publica a facut o analiza pentru a vedea in ce punct se situeaza Romania in ceea ce priveste rata de vaccinare, transmite Digi24.ro. E vorba de o cercetare ce a inclus aproape 15.000 de copii nascuti in iulie 2016. Datele arata ca 20 dintre ei nu au primit nici macar…

- In luna august vor incepe procedurile de atribuire si dialogul competitiv cu investitorii in vederea realizarii autostrazii Ploiesti – Comarnic – Brasov, a anuntat joi premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern. “Astazi se discuta, intr-o prima lectura, studiul de fundamentare pentru…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul va adopta, in sedinta de joi, opt proiecte strategice de investitii care vor fi realizate in parteneriat public privat (PPP). Între acestea, premierul a enumerat construirea unei bănci naţionale de sânge, plasmă umană…