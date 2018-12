Stiri pe aceeasi tema

- Președintele COSR Mihai Covaliu a declarat ca instituția pe care o conduce îi ofera sprijin total lui Florin Bercean, cel care a fost acuzat, în Gazeta Sporturilor, de noua sportive, de agresiuni fizice și verbale în sala de sport.

- Realizatorul B1 Tv Radu Banciu a vorbit in ediția de luni despre sfințirea Catedralei Mantuirii Neamului, care a avut loc duminica.”40.000 de oameni au fost prezenți la aceasta sfințire a Catedralei. Un proiect care dateaza de pe vremea cand Romania era regat. Investiția se ridica la cel puțin…

- Decizia presedintelui Iohannis de a respinge desemnarea Liei Olguta Vasilescu si a lui Ilaf Laufer in noi functii de ministri a starnit dezbateri aprinse in studioul Antena 3. Deputatul PSD Eugen Nicolicea si senatoarea PNL Carmen Harau s-au luat la harta in direct.Nicolicea a acuzat-o pe…

- Scandal mare in showbiz dupa ce Codin Maticiuc a publicat un insta story in care si-a exprimat parerea despre Margherita de la Clejani. Codin Maticiuc, in scandal cu Viorica de la Clejani dupa ce a facut-o urata pe Margherita. Vedeta a publicat pe contul de Instagram imagini cu tanara care a fost in…

- Se pare ca Elena Udrea are mari probleme in Costa Rica, mai ales dupa ce instanța i-a respins solicitarea de schimbare a incadrarii juridice și a decis menținerea in arest preventiv. Conform surselor locale din Costa Rica, imediat dupa decizia instanței, Elena Udrea a facut un memoriu la Agenția ONU…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit duminica seara la Antena 3 despre o noua conspiratie in care implicata iubita acestuia, Irina, explicand ca exista „niste doamne” care suna la ministere si se recomanda a fi iubita liderului PSD.