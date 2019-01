Prioritatile Ministerului Transporturilor pe 2019 din perspectiva mediului privat

Stiri pe aceeasi tema

- Cei 6,5 km din autostrada A3 Bucuresti–Ploiesti, de la Soseaua de Centura a Capitalei pana in zona Pipera/Petricani au fost deschisi, vineri seara, circulatiei rutiere, la sase ani dupa inaugurarea autostrazii spre Ploiesti.

- Primul tronson de autostrada urbana din România a fost inagurat vineri, dupa șase ani. Porțiunea care leaga A3 de Șoseaua de Centura a Capitalei și ajune în zona Petricani, are puțin peste trei kilometri și, cu viteza maxima legala, poate fi

- Primarul general lasa locul primarului Sectorului 6 , tot ca interimar Primarul Sectorului 6 din București, Gabriel Mutu, a fost votat, in ședința CExN al PSD presedinte interimar al organizației social-democrate din Capitala. Discuțiile din CExN vin dupa ce Gabriela Firea a demisionat, inaintea ședinței,…

- Se lucreaza intens si la sensul giratoriu dinspre Ghenci al soselei de centura a Careiului. Varianta de ocolire a municipiului Carei, este in valoare de peste 53 milioane de lei. Soseaua, in lungime de 10,8 km, este un proiect al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, derulat prin CNADNR,…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, cu 261 de voturi "pentru", doua "impotriva" si cinci abtineri, proiectul de lege privind aprobarea realizarii autostrazii Iasi-Targu Mures - Autostrada Unirii. Potrivit proiectului, iniţiat de parlamentari ai PMP şi semnat de reprezentanţi…

- Un barbat, pasager intr-un autoturism implicat intr-un incident in trafic, a fost impuscat de un politist, sambata dupa-amiaza, pe soseaua de Centura a Capitalei. Potrivit Mediafax, totul s-a petrecut dupa ce un sofer a refuzat sa opreasca la semnalul echipajului ...

- Focuri de arma si urmarire ca-n filme pe Soseaua de Centura a Capitalei. Politistii de la Rutiera au incercat in zadar sa opreasca o masina. Soferul luat in vizor i-a sfidat pe agenti, apoi a spart barajul lor. Nu s-a temut nici macar atunci cand politistii au indreptat arma asupra lui.

- Asociația Pro Infrastructura va prezinta in premiera imagini aeriene cu Varianta de Ocolire Carei! Urmariți aici filmarea: https://youtu.be/UqNhoNyzMU4 . Execuția acestui drum in lungime de 10,5 km a fost inceputa in anul 2012 dar a fost blocata in 2016 dupa rezilierea contractului cu antreprenorul…