Prioritatile directorilor financiari din Romania in 2018: de la lupta pentru talente, la automatizare

- Am participat la o dezbatere pe tema coruptiei, invitatie lansata de catre Roxana Dascalu, PR-ul campaniei Macovei. La eveniment a fost prezent si judecatorul Cristi Vasilica Danilet, omniprezent la astfel de dezbateri cu iz politic. Am avut onoarea sa-l am in fata si pe George Soros care a luat forma…

- "Am vazut declaratiile lui Florin Bratu si ale lui Ciprian Marica, sa vina Rednic la Steaua, ca va face performanta. Poate nu stiu ca noi am facut performanta cu aceasta echipa. Echipa a mers in Europa League si a mers in primavara europeana, ceea ce este o performanta pentru o echipa din Romania. Suntem…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a vorbit la Realitatea TV despre modul in care lobby-istul lui Liviu Dragnea, Elliott Broidy, denigreaza lupta anticoruptie din Romania."Documentul este senzational si trebuie discutat. Acest document ne arata multe lucruri: Ed Royce nu este oricine. Faptul…

- Una dintre cele mai bune voci din Romania, Paula Seling, isi surprinde publicul cu un mesaj emotionant pentru cei care se simt la pamant. Ea a lansat piesa „Ridica-te”, insotita de un videoclip desprins parca din vietile tututor. Versurile piesei sunt menite sa ne motiveze in a ne mai da o sansa. Paula…

- Un manual de razboi studiat in academiile militare din Statele Unite, realizat sub forma unor benzi desenate, trateaza un eventual razboi intre NATO și Rusia, izbucnit dupa ce Romania se unește cu Republica Moldova. Institutul de Cibernetica al Academiei Militare americane (ACI) a publicat un manual…

- Caștigarea campionatului a devenit o șansa de imbogațire: UEFA marește premiile din Champions League cu 35% și-i ofera liderului din Liga 1 visul ca poate sa dea lovitura. CFR, FCSB și Craiova lupta in ultimele opt etape pentru un vis de inavuțire rapida: Champions League. Competiția stralucitoare oricum…

- La sfarsitul anului 2016, erau in evidenta 12.790 cazuri noi si recaderi, 10.738 de cazuri noi de tuberculoza - 54,5%000 locuitori -, dintre care 591 de cazuri noi la copiii 0 – 14 ani si 576 cazuri au fost inregistrate cu rezistenta la medicamente. S-au inregistrat 969 decese, potrivit statisticilor…

- JCS: Ce inseamna TMK-Artrom si TMK-Resita pentru industria romaneasca? Adrian Popescu: „Povesti de succes”. Spun asta pentru ca ambele uzine au fost la un moment dat in situatie critica (din motive diferite) dar in final, printr-o munca titanica si daruire din partea personalului angajat,…

- Firmele infiintate in perioadele favorabile cresterii economice sunt mai vulnerabile, in timp ce companiile infiintate in perioade nefavorabile sunt mai solide si supravietuiesc mai mult, reiese dintr-un studiu prezentat joi de analistul economic Iancu Guda. Potrivit analistului, cele…

- Pe masura apropierii campaniei electorale agenda care va determina dezbaterile între forțele politice și comunicarea lor cu alegatorul ia contururi din ce în ce mai clare: pericolul unirii, apararea statalitații moldovenești, geopolitica. Cel care va neglija temele în cauza risca…

- IBM vrea sa inlocuiasca antibioticele cu molecule sintetice, cercetatorii gigantului americand crezand ca acestea au mai multe șanse sa elimine bacteriile ce devin tot mai rezistente la medicamente, scrie Popular Science . Alexander Fleming schimba istoria in anul 1928, atunci cand a descoperit penicilina.…

- Economistul Cosmin Marinescu, consilierul pe probleme economice al președintelui Klaus Iohannis, analizeaza situatia economiei Romaniei in anul 2017 si principalele masuri care trebuie luate pentru a asigura o dezvoltare sustenabila."Romania a inregistrat in anul 2017 o creștere economica…

- Prioritatile pentru presedintia UE, care va fi preluata de Romania incepand cu 1 ianuarie 2019, ar putea fi stabilite in decurs de o luna, sustine coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului, secretarul de stat Borbely Laszlo. Borbely Laszlo, care a fost…

- Romania primește un duș rece din partea Comisiei Europene, care, intr-un raport privind situația economica și sociala din țarile membre remarca faptul ca Romania risca o aterizare forțata a economiei, in ciuda creșterii puternice din ultimul an.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la sedinta de bilant a Ministerului Public pe anul 2017. Prezentarea bilantului va avea loc incepand cu ora 11.00, la Cercul Militar National, conform News.ro . In umra cu o saptamana, presedintele Iohannis a participat la sedinta de bilant a DNA,…

- Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% in Romania, 33% media UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE).“Romanii continua sa creada in Europa si in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea si…

- Lupta anticoruptie discutata de Frans Timmermans cu presedintele K Iohannis Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Foto: euranetplus-inside.eu. Modificarea legilor justitiei din România si continuarea luptei anticoruptie, au fost principalele subiecte abordate în…

- Chiar daca in Romania se vorbește mai puțin, situația din Ucraina continua sa fie pe muchie de cuțit. Lupta nu se poarta doar in zonele separatiste ci, conform doctrinei razboiului hibrid, oriunde invadatorul (Rusia) gasește o portița. Saptamana trecuta a fost cat pe ce ca doua școli romanești sa…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri, în cadrul prezentarii bilantului pe 2017, ca demersul de a lupta împotriva coruptiei a fost puternic contestata."Este un moment în care analizam ce am facut bine, analizam ce nu am facut bine, ce am…

- Prioritatile viitorului buget european de dupa 2020, discutate la Bruxelles Consiliu European la Bruxelles, iunie 2017. Foto: arhiva/twitter.com. Sefii de state si de guvern din Uniunea Europeana au discutat la Bruxelles despre prioritatile viitorului buget european de dupa 2020. Romania, dupa cum…

- RFI: Cum ați primit, domnule primar, declarația de joi seara a ministrului Tudorel Toader? Mihai Chirica: Cu reala surprindere, pentru ca nu era nici momentul nici locul și nici contextul internațional pentru o astfel de propunere. Pentru ca Romania este și așa destul de ravașita de Comisia Europeana…

- Gabi Enache s-a hotarat sa se desparta de FCSB. A reziliat contractul cu trupa lui Gigi Becali si acum va ajunge in Rusia. Va fi si un salt financiar pentru fundasul de 27 de ani, el urmand sa obtina de aproape trei ori mai mult fata de cei 16.000 de euro primiti lunar la trupa ros - albastra.…

- Astazi, tot mai multe femei sunt selectate in funcții de conducere in cadrul companiilor și iau decizii cu care, in trecut, se laudau doar barbații. Intre femeile de succes din Romania se afla și Angela Crețu, foarte prezenta in industria frumuseții.

- Premierul Viorica Dancila a discutat cu presedintele PE, Antonio Tajani Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila a discutat, în aceasta dupa-amiaza, la Bruxelles, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, care i-a cerut sa continue lupta împotriva coruptiei si pentru…

- Economia a crescut in 2017, nu si increderea romanilor. PSD va da vina pe Isarescu pentru cresterea inflatiei, dobanzilor, cursului In 2017, economia Romaniei a crescut cu 7%, sfidand estimarile analistilor si inclusiv prognozele superoptimiste ale PSD / Dragnea, care mergeau pe o crestere de numai…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut vineri o serie de intalniri bilaterale, in care a prezentat prioritatile Romaniei in materie de aparare, cu ocazia participarii la Conferinta de Securitate de la Munchen, informeaza un comunicat remis de MApN. Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii…

- Discursul de miercuri al procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, reprezinta un indemn la ”lupta” adresat celor care pana acum au fost ”precauți” și, totodata, un semnal ca SUA au revenit intr-o formula clara in jocul intern din Romania. Asupra Puterii PSD-ALDE va avea un efect de radicalizare,…

- Leo Iorga lupta pentru omologarea oficiala si legala a canabisului de uz medical, in Romania. Cantaretul a fost diagnosticat cu cancer, in urma cu mai bine de 6 ani, a facut mai multe operatii atat la plamani, cat si pe creier, a cheltuit sute de mii de euro pe tratamente si lupta in continuare sa…

- Analistii financiari se asteapta ca pana la finalul anului euro sa sara de pragul de 4 lei si 76 de bani. Pe de alta parte, de pe plan extern vin informatii ingrijoratoare cu privire la economia Romaniei. Increderea analistilor financiari in economie a crescut in prima luna a acestui an. Chiar si asa,…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns in decembrie la maximul ultimilor zece ani, dar in Romania toți indicatorii au scazut semnificativ din cauza crizei guvernamentale, potrivit studiului GfK privind climatul de consum din Europa. Datele sunt valabile pentru ultimul trimestru din 2017, cand tensiunile…

- Imaginea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a fost serios afectata de ultimele dezvaluiri difuzate duminica seara (n.r. 11 februarie 2018) de Romania TV. O inregistrare exploziva devoaleaza mișcarile unui grup infracțional organizat in cadrul instituției care lupta impotriva coruptiei din Romania.

- Naționala de Fed Cup a Romaniei joaca, in weekend, impotriva reprezentativei Canadei, pe teren propriu, turul I din cadrul Grupei Mondiale II a competiției. Tricolorele conduse de Florin Segarceanu au șansa calificarii in Playoff-ul pentru Grupa Mondiala principala.

- "Increderea noastra in orice ține de viitorul Romaniei primește lovitura dupa lovitura. Daca ne intoarcem la copilul de trei ani care are nevoie de dragoste și incredere ca sa poata deveni un adult stabil, tabloul e sumbru. Romania nu poate și nu vrea sa pregateasca astfel de adulți. Traim in frica,…

- Pastrarea increderii in justitia din Romania trebuie sa fie o prioritate pentru cei care lucreaza in sistem, a afirmat, miercuri, procurorul general Augustin Lazar, in cadrul unei dezbateri pe tema coruptiei organizata de DNA. Citeste si: DIICOT a dat LOVITURA: Procurorii au recuperat prejudicii…

- Noul sef de la Energie, Anton Anton, a prezentat presei centrale prioritatile si viziunea sa in ceea ce priveste sistemul energetic national. Prezent, joi, la conferinta „Finantarea eficientei energetice in Romania, Ungaria si Bulgaria”, organizata de Comisia Europeana in…

- Mai multe grupuri civice au anuntat pe Facebook ca miercuri seara vor organiza, in fata Palatului Victoria, un protest care sa marcheze un an de la inceputul manifestatiilor pentru o Justitie independenta. "Pe 31 ianuarie se implineste un an de cand Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta…

- Tariceanu: ALDE a purtat o batalie continua cu statul paralel. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut marti, 30 ianuarie, ca in Romania exista „un asalt al statului paralel” si a afirmat ca ALDE, formatiunea pe care o conduce, a purtat in ultimii ani o batalie continua cu „statul…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica, la Parlament, ca printr-o relatie „solida" Guvern - Parlament se va putea „restabili normalitatea in Romania", respectiv se va castiga „lupta cu statul paralel".

- Evoluția sportivei noastre a impresionat o lume intreaga. Multe nume mari din istoria sportului-alb și-au scos palaria in fața Simonei, dupa calificarea dramatica in optimile de finala de la Australian Open. Printre somitațile din tenis care au laudat-o pe Simona s-a aflat și legendara Martina Navratilova,…

- GRECO, organismul anti-corupție al Consiliului Europei, a publicat un raport foarte critic la adresa Romaniei. In document se vorbește despre lipsa de progrese in lupta impotriva corupției. Parchetul General a reacționat și susține ca modificarile legislative au influențat negativ progresele din justiție.…

- Klaus Iohannis a pierdut pe retelele de siocializare- Daca la momentul anuntului Klaus Iohannis avea peste 1.815.300 de fani pe pagina oficiala de Facebook, acum are in jur de 1.813.800. Decizia sa a provocat comentarii precum: "Tocmai v-ati pierdut votul din partea mea la urmatoarele alegeri",…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat, luni, ca le-a cerut politistilor locale sa aplice legea in cazul stapanilor de caini de lupta care nu respecta regulile privind deplasarea acestora in spatiul public. "Ca autoritate publica suntem obligati sa ne ocupam de animalele…

- Trei persoane din Iasi au ajuns, duminica, in stare grava la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul Sf. Spiridon, dupa ce au fost muscate de doi caini de lupta. Una dintre victime a ramas fara un testicul, iar o alta are piciorul sfartecat, scrie Romania TV.Incidentul a avut loc in zona Splai…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor."Atunci cand suntem intrebati care este…

- Considerata pe drept una dintre cele mai frumoase și mai stilate femei din Romania, Anca Serea ne-a declarat ca nu mai arunca banii pe haine și accesorii scumpe, ci prefera sa-și foloseasca finanțele in alte scopuri. Anca Serea a fost mereu laudata pentru modul in care iși face apariția atat la evenimentele…

- Urmeaza o iarna și o primavara cu scumpiri in masa: la alimente, produse nealimentare, servicii, și bunuri. Asta avertizeaza analiștii financiari, care susțin ca dupa ani de zile de stabilitate, Romania se indreapta spre o zona de risc. Banii câștigați în plus anul trecut de bugetari…

- Iata mesajul fostului președinte al PNL: "Inceputul anului 2018 nu este deloc promitator nici in plan politic si nici economic. Nu cred ca vom avea noutati in abordarea guvernarii. PSD va continua pe linia din 2017, iar justitia va fi din nou capul de afis al agendei media.Liderii PSD…