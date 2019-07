Prințul William și Kate vor sărbători aniversarea Prințului George pe o insulă privată Prințul William și soția acestuia, Kate, au decis sa sarbatoreasca cea de a șasea aniversare a fiului lor cel mare, Prințul George, pe o insula din Caraibe. Ducii de Cambridge planuiesc sa iși petreaca vacanța pe insula Mustique, potrivit The Mirror. Kate și William revin pe aceasta insula din Caraibe, destinația lor favorita, impreuna cu cei trei copii ai lor, George, Charlotte și Louis. Familia va sarbatori aniversarea Prințului George, care va implini 6 ani pe 22 iulie, pe aceasta insula populara printre celebritați și milionari. Ducii se vor putea bucura astfel de intimitate, in care nu sunt… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton iși petrece zilele alergand dupa cei trei copii și ocupandu-se de responsabilitațile regale. Dar se spune ca este foarte priceputa in bucatarie și ca de multe ori le pregatește cina Prințului William și copiilor lor. De asemenea, ducesa de Cambridge face mult sport și consumna doar mancare…

- Meghan Markle și Prințul Harry au anunțat ca il vor lua cu ei pe fiul lor, Archie, in turneul regal din toamna acestui an. Iar acest lucru este posibil doar datorita Prințesei Diana. Veștile privind calatoria in Africa alaturi de noul bebeluș regal i-au incantat pe fanii Familiei Regale, care abia așteapta…

- Archie Harrison Mountbatten-Windsor, fiul ducilor Sussex, va fi botezat luna viitoare, la Windsor, in capela in care parinții lui s-au casatorit anul trecut. Purtand o replica a rochiei de dantela in care tatal lui a fost botezat, Archie va botezat in capela Sf. George a Castelului Windsor, unde Prințul…

- Palatul Kensington a postat in mediul online noi fotografii cu Ducesa Kate (37 de ani), Printul William (36 de ani) si cei trei copii ai lor, George (5 ani), Charlotte (4 ani) si Louis (un an), din timpul vizitei acestora la Chelsie Flower Show.