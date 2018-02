Printul William si Kate Middleton, aparitia serii la BAFTA Awards 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Premiile BAFTA, supranumite si Oscarurile industriei britanice de film, au fost acordate aseara in cadrul unui mare eveniment organizat la Royal Albert Hall din Londra. Pe covorul rosu si-au faut aparitia actori si actrite celebre, nu doar din Marea Britanie, regizori si producatori de film, precum…

- Frances McDormand a castigat premiul BAFTA pentru cea mai buna actrita in rol principal datorita interpretarii sale din filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, relateaza…

- Ducesa de Cambridge a participat alaturi de soțul ei la gala de decernare a premiilor BAFTA 2018. Kate Middleton a purtat cu aceasta ocazie o rochie verde și astfel nu s-a alaturat mișcarii Time’s Up care a recomandat participanților la eveniment sa poarte negru. Kate Middleton și prințul William, care…

- Allison Janney a castigat premiul BAFTA pentru cea mai buna actrita in rol secundar gratie interpretarii sale din filmul "I, Tonya", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC. La aceasta categorie au concurat Allison…

- Lungmetrajul "The Handmaiden", regizat de cineastul sud-coreean Park Chan-wook, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film strain duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC preluat de agerpres. La aceasta…

- Actrita Joanna Lumley, gazda galei BAFTA din 2018, a adus un omagiu miscarii Time's Up si a spus ca aceasta reprezinta o continuare a Miscarii Sufragetelor din urma cu un secol. In monologul de deschidere a ceremoniei, vedeta britanica a facut si cateva glume la adresa unora dintre starurile…

- Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele BAFTA. Alteta a purtat o rochie vaporoasa, careia i-a asortat un colier de smaralde si o geanta plic neagra. Middleton poarta de regula tinute create de designerul britanic, cunoscuta pentru rochiile de…

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" , regizat de cineastul Martin McDonagh, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC. …

- Luni, 18 februarie 2018, are loc editia cu numarul 71 a ceremoniei de decernare a Premiilor BAFTA, conferite anual pentru realizari deosebite in cinematografie si televiziune de catre Academia Britanica de Film si Televiziune.Gala BAFTA se va desfasura la Royal Albert Hall din Londra si va fi prezentata,…

- Traditionalul covor rosu va fi inlocuit cu unul negru la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, care va avea loc duminica seara la Londra, unde specialistii se asteapta ca numeroase staruri din industria cinematografica sa poarte tinute vestimentare negre, pentru a-si exprima…

- Actritele Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Lupita Nyong'o si actorii Daniel Day-Lewis, Gary Oldman si Orlando Bloom se numara printre vedetele de prim rang care vor participa la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, au anuntat joi organizatorii evenimentului, citati de Press…

- Prinții William și Harry au doi frați vitregi despre care nu se știe nimic. Chiar daca numele lor ajung destul de des in presa, cel mai probabil nimeni nu știa Prințul William și Prințul Harry au doi frați vritegi ramași in umbra. Este vorba despre cei doi copii ai Camiliei Parker-Bowles, soția prințului…

- Conform tradiției britanice, toți membrii Casei Regale britanice primesc nume și titluri adiționale atunci cand se casatoresc, dar și atunci cand unii dintre ei urca in rang, oferindu-le și celor apropiați titulaturi superioare. La fel se va intampla și cu Kate Middleton, atunci cand Prințul…

- Prințul William și Kate Middleton ar trece prin momente mai dificile, chiar daca ducesa de Cambridge este insarcinata cu cel de-al treilea copil . Se pare ca aceasta are emoții in legatura cu … petrecerea burlacilor pe care o va organiza prințul Harry, noteza revista franceza Public. Prințul Harry iși…

- Dupa ce a fost criticata de fani pentru aparițiile in rochii demodate și batranicioase, creații Erdem, la cele doua recepții la care a participat alaturi de William și de reprezentanții monarhiei suedeze in Stockholm, Ducesa de Cambridge și-a luat revanșa la cina organizata de Familia Regala a Norvegiei…

- Justin Timberlake iși face deja bagajele pentru a pleca spre Londra, acolo unde deja seteaza detaliile necesare pentru concertul de la Brit Awards 2018. Apariția lui Justin Timberlake la Brit Awards va fi chiar primul concert dupa apariția celui de-al patrulea album denumit “Man of the Woods”. Cantarețul…

- Kate Middleton, impreuna cu Printul William, viziteaza in aceasta perioada mai multe tari din Europa de Nord. Primul stat vizitat de catre acestia a fost Suedia. Aici, cuplu regal a participat la o sesiune de Bandy, cel mai popular sport pe gheata dupa hockey. Desi este insarcinata, Kate Middleton nu…

- Justin Timberlake va canta la gala de decernare a premiilor BRIT 2018, care va avea loc la O2 Arena, Londra, pe 21 februarie, informeaza contactmusic.com. O sursa a spus pentru ziarul The Sun: „Justin a intrat in istoria Brit, dupa duetul cu Kylie, asa ca va fi mereu sinonim cu BRIT Awards. Va canta…

- Kate Middleton, impreuna cu Printul William, viziteaza in aceasta perioada mai multe tari din Europa de Nord. Primul stat vizitat de catre acestia a fost Suedia. Aici, cuplu regal a participat la o sesiune de Bandy, cel mai popular sport pe gheata dupa hockey.

- Aflați intr-un turneu de patru zile in Suedia și Norvegia, ultimul inainte ca ducesa sa dea naștere celui de-al treilea ei copil, Ducii de Cambridge au surprins prin ținutele lor de iarna alese pentru o vizita la un meci de hochei in Stockholm. Kate Middleton, in special, a aparut foarte gros imbracata…

- Londra, 26 ian /Agerpres/ - Scoala nationala de film si televiziune din Marea Britanie va primi luna viitoare premiul BAFTA pentru contributia britanica la cinema, informeaza vineri Press Association. Scoala, în cadrul careia lucreaza regizori precum Lynne Ramsay si David Yates, este distinsa…

- Dupa ce toata lumea credea ca Ducesa de Cambridge vrea sa dea de ințeles ca urmatorul copil al ei și-al Prințului William va fi fetița (asta deoarece Kate a purtat taioare roz in doua dintre aparițiile sale), iata ca, tot in doua randuri, aceasta poarta doua nuanțe de albastru. Ieri și azi, mai exact.…

- Aseara, in cadrul unei gale organizate in Los Angeles, cele mai de succes producții cinematografice din anul trecut au fost premiate de catre Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild / SAG). Astfel, ”Three Billboards” a fost marele caștigator al serii, așa cum s-a intamplat și acum doua…

- Ducesa de Cambridge a fost recent la spitalul Great Ormund Street din Londra pentru a-i vizita pe copiii internați aici, ocazie cu care jurnaliștii au putut observa un detaliu nemaiintalnit pana acum la ea. Kate Middleton s-a afișat in public fara celebrul inel de logodna din safir, simbol al uniunii…

- De ce nu poarta Meghan Marlke tiara, precum Kate Middleton inaintea nuntii Toata lumea isi doreste sa o vada pe Meghan Markle purtand tiara, asa cum se intampla cu Printesa Diana si cu Kate Middleton. Actrita americana nu si-a facut aparitia pana acum cu acest tip de accesoriu si se pare ca nu o va…

- Pregatirile pentru nunta regala de pe 19 mai, dintre Prințul Harry și Meghan Markle sunt in toi: dupa ce viitorii soți au ales biserica, acum stabilesc detalii legate de masa și dans, iar vinul ales pentru a-și servi invitații este unul alb, spumant. Dupa ce au stabilit biserica la care se va oficia…

- Serviciul de presa de la Palatul Kensington, resedinta oficiala din Londra a printului William si a sotiei sale, a publicat luni doua fotografii realizate de ducesa Kate, care o prezinta pe fiica ei in prima zi de scoala a acesteia. In acele imagini, printesa Charlotte poarta un pardesiu rosu din…

- La fiecare apariție a lor in patru, observam acest lucru: tatal William il ia in grija pe primul nascut, George, de 4 ani, in timp ce Kate Middleton se ocupa mai degraba de mezina cuplului, Charlotte (2). Chiar și in felicitarea lor de Craciun am observat ca cei doi parinți respecta aceasta postura.…

- Nimeni nu se aștepta ca acum, in toiul Sarbatorilor de Iarna, Ducesa de Cambridge sa mai aiba vreo apariție publica, dat fiind faptul ca, de regula, regalitațile se retrag in aceasta perioada la Sandringham, reședința preferata a Reginei Elisabeta. Vizita surpriza la Opera Regala Ei bine, Kate n-a putut…

- In varsta de doi ani, Printesa Charlotte va merge la o cresa din Capitala Marii Britanii, anuntul a fost facut de Casa Regala a Marii Britanii. "Ducele si Ducesa de Cambridge anunta ca Printesa Charlotte va merge la Willcocks Nursery School din Kensington, in vestul Londrei, din ianuarie".…

- Ducesa de Cambridge este mai radioasa pe zi ce trece, semn ca sarcina evolueaza ca la carte, iar ea se simte foarte bine. De altfel, a revenit rapid la indatoririle regale dupa o scurta pauza pe fondul grețurilor matinale. Insarcinata cu cel de-al treilea copil al sau cu Prințul William, Kate Middleton…

- Marți seara imbraca haine de gala la recepția organizata la Palatul Buckingham , moment in care Kate Middleton a purtat una dintre cele mai de seama bijuterii moștenite de la Prințesa Diana, o tiara spectaculoasa. Astazi insa, Ducesa de Cambridge și-a facut din nou apariția, de data aceasta in haine…

- Ela Craciun, selfie cu Kim Kardashian și poze alaturi de familia regala in Londra, in mini vacanța de 1 decembrie. Vedeta TV și-a alocat patru zile de relaxare și distracție alaturi de fetița ei, Alesia, bucurandu-se de atmosfera de sarbatoare. In periplul lor prin Londra, Ela și Alesia au admirat…

- Prințul Harry și Meghan Markle, au stabilit sa se casatoreasca anul viitor, in primavara, mai exact in luna mai, la fix șase luni de la anunțarea logodnei lor. De ce in luna mai? Pentru ca fratele lui, Prințul William, și cumnata Kate Middleton așteapta venirea pe lume a celui de-al treilea copil al…

- Ducesa de Cambridge a revenit la indatoririle regale, iar acum programul ei este din ce in ce mai incarcat, caci participa la unul sau doua evenimente, aproape in fiecare zi. Insarcinata in patru luni, Kate Middleton este protagonista unei interesante parade de moda, schimband ținute de la cele mai…

- Kate Middleton a declarat, marti, in timpul unei vizite la Muzeul Foundling din Londra, ca este extrem de incantata de logodna Printului Harry cu actrita Meghan Markle, informeaza people.com.

- Printul Harry al Marii Britanii (32 de ani) si actrita americana Meghan Markle (36 de ani) si-au anuntat logodna printr-un comunicat oficial transmis de Palatul Kensington, pe 27 noiembrie. La sccurt timp dupa acest anunț, Prințul Harry a transmis un mesaj pe Twitter, alaturi de doua fotografii in care…

- Acum ca nu mai incape indoiala ca Meghan Markle va deveni soția Prințului Harry, o alta intrebare se afla pe buzele supușilor regali: ce titulatura va purta actrița dupa ce va intra in familia regala britanica? Au anunțat ca sunt logodiți și ca se casatoresc in primavara anului viitor Ei bine, presa…

- Dupa ultimele apariții in care arata vizibil obosita și afectata de programul incarcat și de cea de-a treia sarcina, Kate Middleton și-a luat revanșa vineri seara la gala Royal Variety Performance in Londra. Insoțita de Prințul William, ducesa a fost de-a dreptul fabuloasa și a uimit pe toata lumea…

- Orice noua apariție a ducesei insarcinate este un eveniment. Iar cea de azi, in care o Kate insarcinata in patru luni și-a insoțit soțul, pe Prințul William, la o fabrica Jaguar din Birmingham, nu a fost mai prejos. Ducesa in varsta de 35 de ani și-a facut apariția intr-o haina neagra și sobra de la…