- Printul William si sotia sa, Kate, au ajuns vineri in capitala Pakistanului, dupa ce o furtuna deosebit de puternica a obligat avionul Royal Air Force, la bordul caruia se afla cuplul princiar, sa anuleze de doua ori joi procedurile de aterizare, in orasele pakistaneze Rawalpindi

- In cea de-a doua zi a vizitei regale britanice in Pakistan, cuplul a ajuns in orasul Chitral, unde eruptia frecventa a lacurilor glaciare a fortat mii de oameni sa-si paraseasca satele in ultimii ani. O destinatie preferata pentru turistii straini si locali in trecut, orasul situat pe varfurile…

- Prințul William a urmarit, vineri, alaturi de suporteri meciul Cehia – Anglia, scor 2-1, din preliminariile Euro 2020, intr-un bar din Londra. Alaturi de prințul William, s-a aflat și antrenorul lui Chelsea, Frank Lampard, potrivit Mediafax.