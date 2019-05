Prințul William a fost surprins strigandu-și fiica, Prințesa Charlotte, dupa porecla pe care i-a dat-o. Și este chiar draguța și eleganta. William, Kate și cei trei copii ai lor s-au jucat in aer liber, in gradina creata de ducesa de Cambridge, Chelsea Flower Show. Prințul a dovedit ca este un tata care se implica in creșterea copiilor sai atunci cand i-a liat pe Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis sa viziteze gradina mamei lor. Familia Cambridge a petrecut o ora jucandu-se in aceasta gradina, explorand gradina și casuța in copac și s-au dat intr-un leagan de funie. Intr-un video…