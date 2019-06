Printul William a afirmat ca si-ar sustine copilul daca acesta ar fi gay Printul William a vorbit la o caritate de tineret LGTB din Londra și a declarat ca si-ar sustine copilul daca acesta ar fi gay. Prințul s-a gândit la acest subiect înca de când a devenit parinte, potrivit BBC.

Prințul a declarat ca nu l-ar deranja punctul de vedere al parinților, ci felul în care copii lui s-ar confrunta cu bariere din partea celorlați precum cuvinte urâte, discriminare, persecuții.

Activitatea homosexuala continua sa fie o infracțiune penala în 35 din cele 53 de națiuni ale Commonwealth-ului. Oare afirmațiile prințului William vor avea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

