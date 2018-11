Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a discutat miercuri cu printul saudit Mohammed Bin Salman despre pasii care trebuie facuti pentru a dezvalui toate aspectele uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat o sursa prezidentiala pentru Reuters.

- Autoritatile din Marea Britanie au anuntat miercuri ca au decis anularea vizelor britanice, in cazul in care acestea exista, ale suspectilor in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Autoritatile din Marea Britanie au anuntat miercuri ca au decis…

- Autoritatile turce au plasat-o sub protectia permanenta a politiei pe logodnica jurnalistului saudit asasinat Jamal Khashoggi, transmite Reuters, preluand o stire a agentiei Anadolu. Biroul guvernatorului din Istanbul a plasat-o pe Hatice Cengiz, cetateana turca, sub protectia politiei 24 de ore din…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca va prezenta povestea completa a mortii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi intr-un discurs pe care intentioneaza sa-l pronunte marti, informeaza duminica dpa, AFP si Reuters, informeaza Agerpres. Comentariile cu privire la circumstantele mortii…

- Angajati ai Consulatului saudit din Istanbul au fost convocati vineri la parchetul turc pentru audieri in calitate de martori in cadrul anchetei declansate de autoritatile turce privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, informeaza Reuters si AFP, citand media locale, conform Agerpres.…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat vineri ca Turcia nu a furnizat nimanui inregistrari audio care ar putea demonstra ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Cavusoglu a…