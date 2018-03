Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Marii Britanii va cere Facebook, Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli. Matt Hancock, ministrul pentru tehnologie digitala, cultura si media, a declarat publicatiei…

- Guvernul Marii Britanii va cere Facebook, Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli recente, a relatat Sunday Times, transmite Reuters conform News.ro . Matt Hancock, ministrul pentru tehnologie…

- 'Decizie: UE-27 adopta liniile directoare', a anuntat Tusk pe Twitter, in deschiderea unei discutii privind progresele negocierilor purtate intre Bruxelles si Londra, in ziua a doua a summitului european de la Bruxelles. Citeste si "Umilinta nationala". Votantii Brexit sunt furiosi ca noile…

- Autoritatile belgiene retin in fiecare luna, in medie, la aeroportul international Zaventem o suta de persoane care prezinta un profil legat de radicalism, extremism sau terorism, relateaza joi agentia de presa Belga, la exact doi ani de la atentatele de la Bruxelles, soldate cu 32 de morti si peste…

- Incepand de astazi la Arad se desfașoara lucrarile Plenarei de Primavara a Adunarii Regiunilor Europei. Peste 150 de personalitați din administrația publica europeana, venite din 20 de tari, incepand cu Marea Britanie, Italia, Germania sau Franta si continuand cu Serbia, Bosnia, Albania sau Azerbaidjan,…

- "Desi World Rugby nu deleaga arbitri pentru Rugby Europe Championship, este in contact cu Rugby Europe pentru a intelege contextul evenimentelor legate de meciul dintre Belgia si Rusia de la Bruxelles, care a avut si un rol important in stabilirea unei echipe calificate la Cupa Mondiala din 2019",…

- "Din perspectiva noastra, convergenta abordarilor nationale pe teme curente de securitate si aparare a spatiului euroatlantic presupune dezvoltarea cooperarii mai aplicate, inclusiv prin valorificarea diferitelor formate multinationale. In acest sens, in conditiile in care statele de pe flancul estic…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca va excepta Uniunea Europeana de la taxele vamale asupra otelului si aluminiului daca aceasta va renunta la propriile bariere impuse produselor americane, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Taxele vamale de 25% asupra importurilor de…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca va excepta Uniunea Europeana de la taxele vamale asupra otelului si aluminiului daca aceasta va renunta la propriile bariere impuse produselor americane. Taxele vamale de 25% asupra importurilor de otel si de 10% la asupra celor…

- De Ziua Internaționala a Femeii, Consiliul Uniunii Europene au anunțat ca au numit-o pe Catherine De Bolle, fosta șefa a poliției federale din Belgia, directorul Europol, agentia europeana de lupta impotriva criminalitatii, citeaza Agerpres AFP. De Bolle devine astfel, incepand cu 1 mai, cand va prelua…

- Lista include, de asemenea, produse de machiaj, iahturi, motociclete, bourbon, orez, merisoare si suc de portocale. Valoarea totala a importurilor care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde de euro (3,46 miliarde de dolari), au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Pe masura ce Guvernul de la Londra negociaza o noua legislație dupa ieșirea Regatului Unit din UE, Scoția și Țara Galilor și-au exprimat intenția de a introduce propria legislație care sa reglementeze relațiile cu Bruxelles-ul, dupa Brexit, in special pentru a nu pierde muncitorii comunitari. Cele două…

- Judecatorii CCR au explicat in motivarea la Legea privind statutul magistratilor, declarata partial neconstitutionala, faptul ca atributiile presedintelui ar fi golite de continut daca nu ar putea refuza motivat numirea unui magistrat, insa eliminarea acestui drept nu ridica probleme de constitutionalitate.…

- Comisia Europeana va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca parlamentarii liberali au fost mandatati sa voteze impotriva proiectului privind plafonarea dobanzilor, explicand ca "nimeni nu a pus pistolul in tampla niciunui beneficiar de credite sa semneze contractul in momentul in care a solicitat creditul…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se va intalni pe 1 martie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu membrii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans -…

- Parlamentul catalan, dominat de separatisti, va tine la 1 martie o sesiune plenara pentru a încerca sa deblocheze învestirea unui nou presedinte al guvernului regional, în timp ce Carles Puigdemont ramâne singurul candidat, a anuntat vineri legislativul de la Barcelona, scrie…

- Parlamentul catalan, dominat de separatisti, va tine la 1 martie o sesiune plenara pentru a incerca sa deblocheze investirea unui nou presedinte al guvernului regional, in timp ce Carles Puigdemont ramane singurul candidat, a anuntat vineri legislativul de la Barcelona, scrie AFP. Parlamentul regional…

- Romanii formeaza in 2018, dupa francezi si inaintea marocanilor, al doilea grup de cetateni straini prezenti la Bruxelles, conform statisticii publicate marti de Institutul bruxellez de statistica si analiza (IBSA), informeaza agentia Belga. Conform sursei citate, francezii reprezinta 15,2%, romanii…

- Deputatul PSD de Vrancea Angel Tilvar a reprezentat Romania la reuniunea Grupului de lucru pentru educație, in marja reuniunii comune a Comisiilor pentru Aparare, Economie și Politica a Adunarii Parlamentare a NATO, care are loc in perioada 19-20 februarie la Bruxelles. Social democratul vrancean este…

- Accesul la site-ul oponentului nr.1 al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost blocat joi la ordinul autoritatii ruse pentru controlul mass-media, in urma cererii unui miliardar vizat de o ancheta recenta a acestuia, potrivit France Presse. 'Roskomnadzor (autoritatea de control al mass-media)…

- Vera Jourova a precizat ca gigantii din industria media sociale online au redactat o serie de propuneri, dar care sunt considerate insuficiente pentru a proteja pe deplin utilizatorii, aceasta situatie fiind considerata "inacceptabila". Autoritatea europeana pentru protectia consumatorilor…

- Expansiunea armatei chineze se desfasoara intr-un ritm atat de alert, incat va putea concura in curand cu puterea americana "practic in toate domeniile", a atras atentia miercuri un inalt responsabil american, citat de AFP. "Consolidarea impresionanta a puterii militare a Chinei va putea reprezenta…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la ora 12.00, a anuntat palatul Kensington, resedinta princiara, pe contul oficial de Twitter, transmite AFP.

- Aproape 10.000 de teleormaneni beneficiaza de ajutor social, alti 8.000 incaseaza alocatie pentru sustinerea familiei in Social / In ultima luna a anului 2017, 9.986 de teleormaneni au incasat venitul minim garantat, judetul Teleorman situandu-se in topul judetelor cu cei mai multi beneficiari, se…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Bruxelles ca independenta justitiei ramane intangibila si a sustinut ca se implica foarte mult in privinta legilor justitiei si este optimist legat de parcursul final al acestora. Acesta a mai precizat ca avem o problema majora cu legile justitiei si cu codurile…

- Copilul tau primeste a doua alocatie! Vezi ce trebuie sa faci pentru a beneficia de acesti bani. Alocația pentru susținerea familiei a fost instituita de administratiile locale ca forma de sprijin pentru familia/persoana singura cu venituri reduse care are in creștere și ingrijire copii in varsta de…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Practic nu acumuleaza nitrati asa legume, cum ar fi varza de Bruxelles, fasolele, cartofii, rosiile si ceapa. Ne-am obisnuit sa consideram legumele si fructele drept produse alimentare sanatoase. Din pacate, din cauza unei varietati de nitrati si pesticide, beneficiul consumarii alimentelor vegetale…

- O coalitie a formatiunilor arabe din Parlamentul israelian a anuntat sâmbata ca va boicota discursul vicepresedintelui american Mike Pence, prevazut sa aiba loc luni în fata Knesset-ului, calificându-l drept "om periculos si mesianic", informeaza AFP. Vicepresedintele…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In Belgia, o femeie a fost ucisa dupa ce un copac a cazut pe masina sa la inceputul zilei de joi, atunci cand aceasta…

- Incepand din cea de-a doua zi a anului 2018, Donald Trump a lansat o serie de 16 postari pe profilul personal de Twitter, in care a criticat Pakistanul, a amenintat ca va opri ajutorul destinat palestinienilor, a atacat majoritatea publicatiilor media, a sustinut ca are un „buton nuclear mai mare”…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In Belgia, o femeie a fost ucisa dupa ce un copac a cazut pe masina sa la inceputul zilei de joi, atunci…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu. "Comitetul Executiv a decis ca primul-ministru sa nu mai ceara niciun aviz…

- Poate va întrebati ce o recomanda pe Viorica Dancila pentru funcția de premier. Printre "realizarile" actualului europarlamentar se numara sustinerea Ordonanței 13 în Parlamentul de la Bruxelles sau gafa dintr-un interviu în

- Romania ocupa primul loc in topul regional al modificarilor legislative in 2017 dupa ce au fost adoptate 1.388 de acte normative (cu excepția ordinelor ministerelor), din care: 278 de legi, 117 de Ordonanțe de urgența, 30 de ordonanțe simple și 963 de Hotarari de Guvern. La acestea se mai adauga miile…

- Cel puțin 14 persoane au fost ranite într-o explozie produsa în noaptea de luni spre marti în centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citând politia locala, care a exclus, într-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. …

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul…

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul studentesc…

- Vineri, Mark Zuckerberg anunța marea schimbare pentru 2018 pentru Facebook – orientarea conținutului care ajunge catre utilizator, prin newsfeed, spre postarile facute de familie și prieteni, in detrimentul știrilor, al reclamelor sau al paginilor media. Aceasta decizie a dus la scaderea…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Parlamentul turc si-a exprimat ingrijorarea fata de tratamentul aplicat musulmanilor in Europa, exprimandu-si dorinta sa efectueze o ancheta asupra islamofobiei in patru tari membre ale Uniunii Europene, intre care si Belgia, informeaza luni ziarele flamande Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen si…

- Reprezentanții rețelei de socializare Twitter au transmis un comunicat in care explica de ce nu suspenda contul lui Donald Trump. Ei invoca faptul ca suspendarea contului unui lider politic mondial ar „ascunde informatii importante” pe care oamenii trebuie sa le vada si sa le dezbata. Reprezentanții…

- Presedintele american Donald Trump a transmis pe Twitter ca saptamana viitoare va anunta ''premiile pentru fake news'' (stiri false), relateaza DPA. Trump, care deseori ridiculizeaza relatarile media critice fata de administratia sa, spunand ca sunt ''fake news'',…

- Liderii Uniunii Europene au acceptat la jumatatea lunii decembrie, la insistentele Londrei, intrarea negocierilor cu Marea Britanie in etapa referitoare la viitoarele relatii bilaterale. Decizia a fost luata dupa ce Guvernul Theresa May a facut o serie de concesii in privinta contributiilor financiare…

- Businessurile Facebook si Twitter ar putea fi distruse de public daca nu gestioneaza temerile oamenilor legate de modul în care functioneaza aceste retele, reiese dintr-un comentariu al unui academician de top, publicat de Daily Mail. Doctorul Damian Tambini, angajat al London School…