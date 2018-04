Stiri pe aceeasi tema

- Printul Philip al Marii Britanii, sotul reginei Elizabeth a II-a, a fost internat intr-un spital din Londra pentru o interventie chirurgicala planificata la un sold, a anuntat biroul de presa de la palatul Buckingham, citat de AFP.

- Printul Philip, in varsta de 96 de ani, a fost internat in spital si va fi supus unei operatii la sold miercuri, a anuntat Palatul Buckingham, citat de The Guardian. "Alteta Sa Ducele de Edinburgh a fost internat la spitalul King Edward VII din Londra in aceasta dupa-amiaza in vederea unei operatii…

- Dupa o perioada indelungata de suferința, medicii i-au recomandat Prințului Philip o intervenție chirurgicala, deși la varsta sa, cea de 96 de ani, nu este lipsita de riscuri. Prințul Philip a fost internat ieri in spital A lipsit de la slujba de Paște, de weekendul trecut, dar asta pentru ca a acuzat…

- Printul Philip, sotul in varsta de 96 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost internat marti intr-o clinica din Londra, unde va suporta o operatie la sold ce va avea loc miercuri, au anuntat reprezentantii Palatului Buckingham, citati de Reuters si AFP. "Alteta Sa Regala Ducele de…

- Purtand o palarie si o haina de culoare purpurie si o rochie florala, Elisabeta a II-a a fost intampinata la capela de decanul de Windsor David Conner, care va conduce serviciul religios la nunta din 19 mai. Reginei i s-au alaturat nepotul cel mare, printul William, si sotia sa, Kate, care…

- Regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a, a participat duminica la slujba traditionala de Paste la Capela St George din castelul Windsor, unde nepotul ei printul Harry se va casatori cu Meghan Markle luna viitoare, informeaza Reuters. Purtand o palarie si o haina de culoare purpurie si o rochie florala,…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat sambata…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat…

- Simpatizanții monrahiei sunt ingijorați in legatura cu starea de sanatate a soțului Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Filip, Duce de Edinburgh. Are 96 de ani, iar sanatatea sa este subreda. In vara a fost internat de urgența din cauza unei infecții și a decis ca se va retrage de la indatoririle…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat ca liderii Uniunii Europene ii vor propune Marii Britanii un acord de tranzitie post-Brexit, dar guvernul de la Londra trebuie sa isi onoreze angajamentele asumate privind frontiera irlandeza si Gibraltar, scriu jurnalistii Romania TV, citand…

- Un convoi de vehicule a parasit vineri ambasada Marii Britanii la Moscova, inaintea expirarii termenului limita pana la care 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca teritoriul Federatiei Ruse, transmite Reuters. Decizia este o consecinta a scandalului diplomatic izbucnit intre Londra si Moscova…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat ca liderii Uniunii Europene ii vor propune, vineri, Marii Britanii un acord de tranzitie post-Brexit, dar guvernul de la Londra trebuie sa isi onoreze angajamentele asumate privind frontiera irlandeza si Gibraltar, relateaza agentia Reuters.

- Urmatoarele alegeri parlamentare europene vor avea loc in cele mai multe tari pe 26 mai 2019, au convenit guvernele europene marti, relateaza Reuters. Data, propusa de Parlamentul European (PE), urmeaza sa fie supusa unor aprobari finale, insa este putin probabil sa fie schimbata. Ea cadea pe 9 iunie,…

- Cele doua parți au anunțat ca au cazut de acord asupra termenilor unei perioade ''scurte'' de tranzitie post-Brexit, in timpul careia cetatenii comunitari veniti in Marea Britanie vor beneficia de drepturile similare celor veniti inaintea Brexitului, fiind convenit de asemenea un principiu de abordare…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, sambata, ca Londra ia in considerare noi masuri impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a decis expulzarea a 23 de diplomati britanici ca urmare a crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- 'Raspunsul Rusiei nu schimba cu nimic faptele: tentativa de asasinare a doua persoane pe teritoriul britanic, pentru care nu exista nicio alta concluzie decat cea a culpabilitatii statului rus', a declarat sefa guvernului britanic intr-un discurs rostit la Londra, la congresul de primavara al formatiunii…

- Producatorii serialului Netflix „The Crown“ au recunoscut ca protagonista Claire Foy, care o interpreteaza pe regina Elisabeta, a fost platita cu o suma mai mica decat Matt Smith, interpretul ducelui de Edinburgh.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat miercuri tentativa de ucidere in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a cerut Rusiei sa raspunda la intrebarile formulate de Londra referitoare la acest caz, relateaza Reuters. 'Condamnam acest atac fara precedent pe teritoriul…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat miercuri tentativa de ucidere in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a cerut Rusiei sa raspunda la intrebarile formulate de Londra referitoare la acest caz, relateaza Reuters. 'Condamnam acest atac fara precedent…

- Intreprinderile din Marea Britanie si Uniunea Europeana vor suporta costuri suplimentare anuale estimate la aproximativ 65 de miliarde de euro, in cazul in care nu se va ajunge la un acord de liber-schimb dupa Brexit, iar sectorul financiar britanic va fi cel mai afectat, releva un studiu publicat luni.…

- Un adolescent afectat de tulburari mentale a incercat in 1981 sa o asasineze pe regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii in timpul unei vizite in Noua Zeelanda, dar politia locala a tinut cazul secret, potrivit unor documente declasificate, date publicitatii joi, informeaza AFP. Christopher…

- Un adolescent afectat de tulburari mentale a incercat in 1981 sa o asasineze pe regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii in timpul unei vizite in Noua Zeelanda, dar politia locala a tinut cazul secret, potrivit unor documente declasificate, date publicitatii joi, informeaza AFP. Christopher Lewis, de…

- Britanicul Greg Rutherford, campion olimpic la saritura in lungime, in 2012 la Londra, a renuntat la Campionatele Europene indoor care vor avea loc saptamana aceasta la Birmingham (Anglia), a anuntat Federatia britanica de atletism, citata de agentia Reuters. Rutherford a castigat titlul de campion…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de oficiul britanic de meteorologie, in perioada 27 februarie - 3 martie sunt preconizate conditii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de oficiul britanic de meteorologie, in perioada 27 februarie - 3 martie sunt preconizate conditii…

- Actrita Claire Foy, protagonista serialului "The Crown", o productie Netflix ce prezinta viata reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a anuntat vineri ca s-a despartit de sotul ei, actorul Stephen Campbell Moore, punand astfel capat unei casnicii care a durat patru ani, informeaza Press Association.…

- Unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Marii Britanii a activat planul pentru un "Brexit dur", recrutand aproape o mie de ofițeri vamali pentru a face fața noilor bariere comerciale care vor aparea dupa ieșirea Marii Britanii din UE. Guvernul olandez a declanșat un plan de acțiune…

- Regina Elisabeth a II-a a Marii Britanii a avut marti o aparitie surpriza in primul rand al unei defilari de la Saptamana Modei de la Londra, urmarind o prezentare a designerului Richard Quinn, scrie Sky News. Regina, recunoscuta pentru impecabil a participat la prezentarea unuia dintre cei mai emblematici…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a avut marti o aparitie surpriza in primul rand al unei defilari de la Saptamana Modei de la Londra, urmarind o prezentare a designerului Richard Quinn, relateaza Reuters si Press Association. Regina in varsta de 91 de ani, imbracata intr-un costum…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, si-a exprimat marti convingerea ca Londra si Uniunea Europeana vor putea ajunge la un acord asupra iesirii Marii Britanii din UE, dar i-a solicitat blocului comunitar sa se implice mai mult in eforturile pentru incheierea intelegerii, potrivit Reuters.…

- Printul consort Henrik al Danemarcei, sotul reginei Margrethe a II-a, a murit, marti seara, la varsta de 83 de ani, la Castelul Fredensborg, a anuntat, miercuri, Casa Regala daneza, intr-un comunicat, relateaza site-ul agentiilor Reuters si Dpa.

- Un tribunal scotian a respins marti un demers juridic de a cere Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa se pronunte asupra posibilitatii ca Marea Britanie sa stopeze in mod unilateral procesul de iesire din Uniunea Europeana daca doreste acest lucru, informeaza Reuters. Cazul a fost inaintat…

- Marea Britanie trebuie sa respecte regulile Uniunii Europene in negocierile privind parasirea Blocului comunitar, a avertizat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza site-ul agentiei Reuters. Premierul britanic Theresa May si David Davis, ministrul britanic…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters, informeaza…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters. …

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a alimentat dezbaterea legata de credibilitatea previziunilor propriului sau guvern, afirmand ca toate prognozele privind economia britanica de dupa referendumul de iesire din UE s-au dovedit a fi gresite, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. În…

- Printesa Eugenie a Marii Britanii, nepoata reginei Elizabeth a II-a, s-a logodit cu Jack Brooksbank, un fost barman devenit proprietarul unui club din Londra, cei doi urmand sa se casatoreasca in toamna acestuia an, informeaza Daily Mail, potrivit Mediafax.ro.

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei, dupa ce se va cristaliza forma acordului dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei, dupa ce se va cristaliza forma acordului dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Guvernul de la Wellington ar fi decis sa nu faca publice informațiile cu privire la atentatul din Noua Zeelanda, din frica unei imagini proaste. Deși atacatorul a fost aproape de a o ucide pe Elisabeta a II-a, regina Marii Britanii, barbatul nu a fost acuzat de tradare, fiind vorba de o condamnare care…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Zara Tindall, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, si sotul ei, fostul jucator de rugby Mike Tindall, asteapta venirea pe lume a celui de-al doilea copil al lor, a anuntat vineri o purtatoare de cuvant a cuplului, citata de PA. "Pot sa va confirm ca Zara este…