- Palatul Buckingham a anuntat ca printul a predat sambata permisul. "Dupa ce a analizat cu atentie situatia, ducele de Edinburgh a decis sa renunte la permisul de conducere", se arata intr-un comunicat al Palatului Buckingham. La 27 ianuarie, printul Philip a declarat ca ii pare foarte rau…

- ''Ducele de Edinburgh a fost implicat intr-un accident rutier cu un alt vehicul in aceasta dupa-amiaza. Ducele nu a fost ranit. Accidentul a avut loc in apropiere de resedinta Sandringham'', se mentioneaza in comunicatul Palatului Buckingham.Politia locala s-a deplasat imediat la locul…

