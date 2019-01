Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a, a transmis un mesaj femeii ranite in accidentul de masina produs in urma cu zece zile spunand ca ii pare "foarte rau" pentru cele intamplate, potrivit tabloidului Sunday Mirror citat de AFP.



Ziarul britanic a publicat o copie a scrisorii primita de la printul Philip de Emma Fairweather, pasagera in autoturismul Kia cu care sotul reginei Elisabeta a II-a a intrat in coliziune in timp ce se afla la volanului masinii sale Land Rover.



"As vrea sa stiti cat de rau imi pare pentru rolul meu in accident", se arata in scrisoare.



"Nu…