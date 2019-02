Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Buckingham a anunțat azi ca prințul Philip al Marii Brtanii și-a predat permisul de conducere la poliție de buna voie. Decizia lui are stransa legatura cu accidentul pe care l-a provocat in luna ianuarie. Ducele de Edinburgh, in varsta de 97 de ani, a fost implicat intr-un accident in apropiere…

- Prințul Philip și-a cerut scuze pentru accidentul produs pe 17 ianuarie, in care a fost ranita o femeie. Soțul Reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii și-a exprimat regretele pentru incident, adaugand ca spera intr-o recuperare grabnica a victimei. Prințul susține ca soarele orbitor l-a impiedicat sa…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a, a transmis un mesaj femeii ranite in accidentul de masina produs in urma cu zece zile spunand ca ii pare "foarte rau" pentru cele intamplate, potrivit tabloidului Sunday Mirror citat de AFP.Ziarul britanic a publicat o copie a scrisorii primita…

- Poliția din Norfolk a spus ca a discutat cu prințul Philip dupa ce soțul reginei Elisabeta a fost vazut conducând fara centura de siguranța la doua zile dupa ce a fost implicat într-un accident în Sandringham, noteaza BBC. Un purtator de cuvânt al poliției a spus ca ”șoferului…

- Printul consort Philip, în vârsta de 97 de ani, a fost vazut conducând un nou Land Rover, la doua zile dupa ce a fost implicat într-un accident rutier în apropiere de domeniul regal Sandringham, în estul Angliei, scrie BBC.BBC invoca imagini din Daily Mail și…

- Printul consort Philip, in varsta 97 de ani, sotul reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, a fost implicat intr-un accident rutier produs in apropierea domeniului regal Sandringham, in Norfolk. Cauza accidentul, conform printului, au fost...

- Ducele de Edinburgh a fost implicat joi intr-un accident rutier, in apropiere de Sandringham, resedinta reginei Elizabeth a II-a in Norfolk, a anuntat Palatul Buckingham. Din fericire, printul Philip, ajuns la 97 de ani, nu a fost ranit, relateaza BBC News. Printul conducea un Range Rover si iesea de…

- Ducele de Edinburgh a fost implicat intr-un accident rutier, a transmis Palatul Buckingham. Reprezentanții Casei Regale britanice au transmis ca prințul Philip nu a fost ranit, scrie BBC News. Printul Philip, in varsta de 97 de ani, nu a fost ranit in accidentul care a avut loc joi, in apropiere de…