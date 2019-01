Stiri pe aceeasi tema

- Printul consort Philip al Marii Britanii, implicat, joi, intr-un accident rutier din care a scapat nevatamat, a spus ca a fost orbit de razele soarelui si nu a vazut vehiculul de care s-a lovit, potrivit The Independent.

