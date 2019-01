Stiri pe aceeasi tema

- Ducele de Edinburgh le-a contactat pe cele doua femei ranite in accidentul de joi - in urma caruia automobilul Land Rover al printului Philip s-a rasturnat pe o sosea aglomerata - si le-a transmis cele mai bune urari, informeaza sambata Press Association. Printul Philip le-a contactat…

