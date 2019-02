Stiri pe aceeasi tema

- Ducele de Edinburgh a fost implicat joi intr-un accident rutier, in apropiere de Sandringham, resedinta reginei Elizabeth a II-a in Norfolk, a anuntat Palatul Buckingham. Din fericire, printul Philip, ajuns la 97 de ani, nu a fost ranit, relateaza BBC News. Printul conducea un Range Rover si iesea de…

- Sotul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Printul Philip (97 de ani), a fost implicat intr-un accident rutier in apropiere de resedinta regala Sandringham (estul Angliei), fara a fi ranit, a anuntat joi seara Palatul Buckingham, potrivit Reuters. ''Ducele de Edinburgh a fost implicat…

