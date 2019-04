Printul Nicolae, la 34 de ani. Cum a crescut in atentia publicului din Romania! Printul Nicolae, nepotul cel mai mare al regretatului Rege Mihai I, a implinit ieri 34 de ani, iar povestea sa de viata este una cu totul si cu totul fascinanta. A primit titlul de Alteta Regala si Principe al Romaniei pe cand avea 25 de ani, in anul 2010, insa fiindca traise mai toata viata sa in Anglia, departe de Romania, publicul nu stia mare lucru despre Printul Nicolae. Principele Nicolae al Romaniei a avut primele aparitii in public in lumea mondena din Romania in cadrul prezentarilor de moda ale designerului…