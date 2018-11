Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor saudit a fost primit cu 21 de salve de tun pe aeroportul din Abu Dhabi, capitala EAU, un aliat apropiat al Riadului, alaturi de care sprijina militar puterea din Yemen impotriva rebelilor, a relatat agentia oficiala WAM. Mohammed bin Salman a fost intampinat la scara avionului…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a inceput joi in Emiratele Arabe Unite (EAU) un turneu in strainatate, primul de la cazul cu rezonanta mondiala al jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, asasinat in consulatul tarii sale de la Istanbul, pe 2 octombrie, transmite AFP. Printul…

- Un ziar din Turcia a relatat joi ca directoarea CIA, Gina Haspel, le-ar fi semnalat luna trecuta oficialilor turci ca agentia are inregistrarea unei convorbiri telefonice in care printul mostenitor al Arabiei Saudite a dat instructiuni ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi sa fie 'redus la tacere',…

- Un influent senator american a denuntat marti optiunea lui Donald Trump de a-l exonera pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, de uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, afirmand ca presedintele a jucat rolul unei "agentii de relatii publice", relateaza AFP. Donald Trump a declarat…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a respins relatarile conform carora printul mostenitor Mohammed bin Salman este cel care a ordonat asasinarea jurnalistului disident Jamal Khashoggi la consulatul saudit de la Istanbul, potrivit unui interviu aparut marti, citat de dpa. "Noi,…

- Salah Khashoggi, fiul jurnalistului saudit ucis la Istanbul, a fost fotografiat în timp ce dadea mâna cu Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman și cu tatal acestuia, regele Salman. Cei doi l-au invitat la palatul regal pentru a-și exprima condoleanțele.

- Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este liderul de facto al Arabiei Saudite, este responsabil de disparitia lui Khashoggi, pentru ca el supervizeaza serviciile secrete saudite, insa nu au dovezi in acest sens.…

- Sir John Sawers, fostul sef al MI6, serviciile secrete britanice, a declarat ca dovezile sugereaza ca printul Mohammed bin Salman este responsabil de moartea jurnalistului Jamal Khashoggi si ca teoria conform careia persoane din armata saudita sunt responsabile este „o fictiune flagranta“, scrie The…