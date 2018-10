Prinţul moştenitor saudit, suspectat de amestec în cazul dispariţiei jurnalistului Jamal Khashoggi Potrivit cotidianului american, care publica fotografii in sprijinul afirmatiilor sale, Maher Abdulaziz Mutreb l-a insotit pe printul mostenitor in timpul deplasarilor acestuia in SUA in martie 2018, precum si la Madrid si Paris in aprilie 2018. Autoritatile turce au difuzat o fotografie cu el la sosire pe aeroportul din Istanbul.



Mohammed bin Salman, supranumit "MBS", si tatal sau, regele Salman, au negat ca ar detine vreo informatie despre soarta jurnalistului saudit, care s-a instalat in SUA in 2017 dupa ce a cazut in dizgratia curtii regale, potrivit Agerpres.



Jamal Khashoggi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

