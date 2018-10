Printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, a promis miercuri ca asasinii ziaristului Jamal Khashoggi vor fi adusi in fata justitiei, in primele sale comentarii publice dupa ce moartea jurnalistului disident a generat un val de consternare pe plan international, relateaza Reuters.



"Incidentul care s-a produs este foarte dureros, pentru toti sauditii (...) Nu poate fi justificat", a declarat printul intr-o discutie in cadrul unei importante conferinte consacrate investitiilor care are loc la Riad.



"In cele din urma justitia va prevala", a adaugat el.



Printul…