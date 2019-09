Stiri pe aceeasi tema

- La 2 octombrie 2018, Jamal Khashoggi, care colabora la ziarul The Washington Post si locuia ca rezident in Statele Unite, a fost ucis si dezmembrat in consulatul tarii sale la Istanbul de catre un comando de agenti sauditi veniti de la Ryad. "Imi asum in intregime responsabilitatea, pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, a condamnat sambata atacul cu drone impotriva a doua instalatii petroliere din Arabia Saudita, in cursul unei discutii telefonice cu printul mostenitor saudit, Mohammad bin Salman, secretarul de stat american, Mike Pompeo, acuzand la randul sau Iranul, transmite…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, a afirmat sambata ca tara sa are "vointa si capacitatea" de a riposta la atacul cu drone lansat de rebelii yemeniti houthi asupra a doua instalatii petroliere strategice ale regatului, a transmis agentia oficiala saudita SPA, noteaza AFP.…

- Prințul moștenitor al Bahrainului, Salman bin Hamad al-Khalifa, va efectua luni o vizita oficiala în Statele Unite, unde se va întâlni cu președintele american Donald Trump, se arata într-un comunicat publicat joi de Casa Alba, scrie Mediafax, citând Reuters. Agenția…

- Presedintele american Donald Trump a laudat sambata "munca extraordinara" a printului mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman, ignorand intrebarile repetate care i-au fost adresate referitor la cazul asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, transmite AFP. "Ati facut o munca spectaculoasa",…