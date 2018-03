Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia „Open Society” (societatea deschisa) a lui George Soros a donat banii grupului „Best for Britain”. O persoana familiara cu situatia a adaugat ca Soros a organizat o cina la proprietatea sa din Londra pentru a incuraja initiativa. Printre participantii la aceasta cina s-a numarat si Martin Sorrel,…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a salutat vineri seara discursul rostit la Londra de premierul britanic Theresa May care a oferit 'claritate' cu privire la viitoarele relatii intre Marea Britanie si blocul comunitar, transmit AFP si dpa. ''Discursul ofera claritate…

- Soferii care detin permise de conducere obtinut pe teritoriul Marii Britanii ar putea fi opriti sa mai calatoreasca in tarile din blocul comunitar, dupa Brexit. Comisia Europeana a anuntat ca...

- McDonald sustine ca Brexitul "este incompatibil" cu intelegerea semnata in 1998 de catre guvernul britanic si cel irlandez, care a pus capat violentelor si care a statuat un guvern descentralizat in Irlanda de Nord.Presedintele Sinn Fein considera ca ramanerea Irlandei de Nord in Piata…

- Prim-ministrul britanic, Theresa May, a declarat miercuri ca vrea ca toti cetatenii UE care locuiesc legal in Regatul Unit sa ramana si dupa Brexit in Marea Britanie si a promis ca va exista un sistem simplu prin care se pot inscrie pentru a ramane, scrie news.ro, care citeaza Reuters.

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- Cei 62 de parlamentari care au semnat scrisoarea redactata de Grupul pentru cercetari europene - centru de studii al Partidului Conservator finantat partial din fonduri publice - ii recomanda sefei executivului ca in cadrul negocierilor cu UE privind Brexit sa ia masuri ca Marea Britanie sa fie libera…

- Diplomații UE au eliminat o așa-numita „clauza de pedeapsire” dintr-un draft al ințelegerii privind perioada de tranziție post Brexit, scrie BBC. Aceasta clauza prsupunea ca Regatul Unit sa piarda accesul la elementele pieței unice europene daca ar incalca normele UE in perioada de tranziție. Dar oficialii…

- Aflat la Londra, Mihai Daraban a subliniat importanța consolidarii schimburilor comerciale dintre cei doi parteneri, cu accent pe stimularea exporturilor romanești. In acest context, Daraban aprecizat ca intreaga rețea de Camere de Comerț și Industrie din Romania va informa in permanența mediul de…

- "Nu cred ca a fost o dovada de buna-credinta sa se publice acest document cu un limbaj sincer vorbind lipsit de politete, aratand ca ei ar putea sa puna capat arbitrar perioadei de tranzitie", a declarat presei David Davis. "Este de rea-credinta si deloc intelept sa publici asta", a adaugat el.Demnitarul…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a insistat luni pe langa guvernul de la Londra sa 'faca o alegere' pentru ceea ce va urma dupa iesirea Marii Britanii din UE, reamintind ca barierele comerciale 'sunt 'inevitabile' in afara uniunii vamale si a pietei unice din care…

- Marea Britanie nu va ramane in Uniunea Vamala europeana dupa despartirea de UE, a subliniat luni Downing Street, relateaza The Associated Press. Dupa un weekend de declaratii contradictorii ale unor oficiali guvernamentali, o sursa de la biroul premierului conservator Theresa May a declarat ca de…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters, informeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca a luat nota de recentele declarații ale prim-ministrului Marii Britanii, Theresa May, prin care se facea referire la o posibila limitare a drepturilor cetațenilor europeni care vor dori sa se stabileasca in Marea Britanie la o data ulterioara termenului de retragere…

- Claudia Țapardel a sancționat declarațiile Theresei May, afirmand ca sunt ”populiste” și ”nerealiste”. Prioritate absoluta pentru Romania ”Poziția Uniunii Europene este ca libertatea de mișcare este un drept fundamental și trebuie sa continue inclusiv pe perioada de tranziție, adica…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a ironizat abordarea premierului britanic, Theresa May, in negocierile pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirmand ca seful Guvernului de la Londra stie sa ceara doar sa i se faca oferte, relateaza ITV si The Independent.

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, va incerca vineri sa asigure tabara euroscepticilor cu privire la dorinta guvernului de la Londra de a taia cu adevarat puntile cu Uniunea Europeana, dupa ce afirmatii facute de ministrul de finante din executivul Theresei May au starnit indignare, relateaza…

- Relatia speciala a Marii Britanii cu Statele Unite este la fel de stransa ca intotdeauna, a declarat premierul britanic Theresa May, adaugand ca va avea o intrevedere cu presedintele american Donald Trump in cursul Forumului Economic Mondial de la Davos, potrivit agentiei de stiri Reuters. …

- Boris Johnson, ministrul de externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi in mod formal blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters. Johnson, unul…

- Ambasadorul Paul Brummell a vorbit despre conditiile pe care romanii trebuie sa le indeplineasca pentru a ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Acestora li se va cere sa solicite un permis de sedere si sa plateasca o taxa. "Persoanele care, pana la data de 29 martie 2019, au locuit permanent…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Donald Trump și-a anulat vizita pe care o avea programata in Marea Britanie, in luna februarie, cand trebuia sa inaugureze noul sediul al ambasadei americane din Londra. Vizita lui in capitala Marii Britanii a fost adesea subiect de discuție, primarul Londrei afirmand chiar ca acesta nu este binevenit.…

- Purtatorul de cuvant al Executivului comunitar, Margaritis Schinas, a raspuns astfel unei scrisori publicate de cotidianul Financial Times, pe care ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a trimis-o luna trecuta premierului Theresa May. In acest text, David Davis scria ca pregatirile Bruxellesului…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Zara Tindall, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, si sotul ei, fostul jucator de rugby Mike Tindall, asteapta venirea pe lume a celui de-al doilea copil al lor, a anuntat vineri o purtatoare de cuvant a cuplului, citata de PA. "Pot sa va confirm ca Zara este…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se va intalni luni cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in ceea ce el a calificat drept o incercare de a comunica opiniile a 17,4 milioane de britanici care…

- Fostul premier britanic Tony Blair a cerut, joi, conducerii Partidului Laburist sa sprijine apelul pentru un nou referendum privind Brexit, argumentand ca problemele alegatorilor britanici nu vor fi solutionate prin iesirea din Uniunea Europeana, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol. Începând de luni, pretul unui litru de benzina cu cifra octanica…

- Anul care urmeaza va fi unul extrem de important in ceea ce privește procesul de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar analiștii spun ca singurul lucru previzibil privind ce urmeaza pentru Brexit in 2018 este ca totul este imprevizibil. In 2016, britanicii au votat sa iasa din Uniunea…

- Tradiționalul mesaj de Craciun al reginei Elisabeta a II-a a fost difuzat de televiziunile britanice. In discursul ei, suverana a vorbit și despre viitoarea membra a familiei regale, actrița americana Meghan Markle. Aceasta s e va casatori cu prințul Harry in luna mai a anului viitor . Meghan Markle…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a adus un omagiu victimelor atentatelor de la Londra si Manchester in mesajul sau traditional de Craciun, relateaza AFP. „De Craciun, ma gandesc la Londra si la Manchester, ale caror personalitati puternice au stralucit in fata atacurilor teroriste anul acesta”,…

- Cetațenii straini ar putea sa plateasca zece lire la intrarea in Marea Britanie, dupa ce Regatul va ieși din Uniunea Europeana. Propunerea a fost facuta de un grup de politicieni conservatori, care recomanda cabinetului condus de Theresa May sa adopte aceasta masura, relateaza The Telegraph. La inceputul…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…

- Regatul Unit al Marii Britanii ar putea suferi pierderi de miliarde de dolari in cazul in care nu va indeplini condițiile acordului asupra Brexit și va adera la Organizația Mondiala a Comerțului fara a se consulta cu Uniunea Europeana

- Liderii europeni si-au dat acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie. 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles ca este mulțumit de Acordul privind Brexitul și ca in urma primei faze a negocierilor cu Marea Britanie a fost rezolvata problema romanilor din Regatul Unit, transmite Agerpres. „Eu cred ca se va ajunge la un acord. (…) Este un document foarte…

- Guvernul Benjamin Netanyahu i-a adresat o invitatie pentru o vizita oficiala în Israel printului mostenitor saudit Mohammad bin Salman, informeaza site-ul cotidianului Haaretz, citat de Mediafax.

- Ministrul israelian pentru serviciile de informatii, Yisrael Katz, a afirmat miercuri ca guvernul israelian il invita pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, sa efectueze o vizita, desi cele doua tari nu au relatii diplomatice, transmite AFP. Liderii israelieni au subliniat…

- Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, in contextul recomandarii facute vineri de Comisia Europeana privind trecerea la faza a doua a negocierilor cu Marea Britanie, ca, alaturi de celelalte state membre, Romania lucreaza pentru o concluzie a procesului de negociere…

- Marea Britanie si UE au ajuns la o intelegere privind negocierile pentru Brexit, Jean Claude Juncker si Theresa May, anuntand intr-o conferinta de presa la Bruxelles ca discutiile pot trece in etapa urmatoare. „Au fost inregistrate progrese suficiente” pentru a trece la urmatoarea etapa a declarat seful…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman Al Saud, ar fi cumparatorul tabloului pictorului italian Leonardo da Vinci, vandut cu 450 de milioane de dolari la mijlocul lunii noiembrie, informeaza joi Wall Street Journal, preluat de AFP, scrie Agerpres.