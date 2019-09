Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca Statele Unite nu sunt implicate in esecul lansarii unei rachete iraniene si a urat noroc regimului de la Teheran in descoperirea cauzei problemei, transmite Reuters. "Statele Unite ale Americii nu au fost implicate in accidentul catastrofal…

- Iranul nu intentioneaza sa poarte discutii cu SUA pana cand Washingtonul nu va ridica toate sanctiunile pe care i le-a impus, a indicat marti presedintele Hassan Rouhani, la o zi dupa ce liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a apreciat ca posibila o intalnire cu acesta, transmit Reuters si AFP.…

- Premierul Danemarcei a spus miercuri ca este suparata din cauza ca Donald Trump și-a anulat vizita, dupa ce Mette Fredriksen a respins oferta acestuia de a cumpara Groenlanda, teritoriu autonom danez, dar a spus ca ”nu exista nicio criza” între Copenhaga și Washington, relateaza AFP.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite si l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu ca Emmanuel vrea…

- Președintele american Donald Trump a transmis joi ca o ambarcațiune a Marinei SUA a „distrus” o drona iraniana care amenința nava americana în Strâmtoarea Ormuz.Donald Trump a anunțat ca drona zbura la o distanța mai mica de 1.000 de metri de nava USS Boxer, relateaza…

- Premierul olandez Mark Rutte va efectua o vizita oficiala la Washington pe 18 iulie, unde se va intalni cu președintele american Donald Trump, a informat joi un purtator de cuvant de la Casa Alba, relateaza, Mediafax citand site-ul agenției Reuters.

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a discutat luni, la Jeddah, oras-port in vestul Arabiei Saudite, cu regele Salman, in cadrul eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a construi o coalitie globala impotriva Iranului, transmite dpa.

- Presedintele american Donald Trump a discutat vineri cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman despre ”amenintarea” iraniana, a anuntat Casa Alba, relateaza news.ro.”Cei doi lideri au discutat despre rolul crucial al Arabiei Saudite in garantarea stabilitatii in Orientul Mijlociu si…