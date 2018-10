Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat pentru prima oara ca printul Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite ar fi putut sa fie implicat in operatiunea de asasinare a jurnalistului Jamal Khashoggi, notand ca „printul conduce lucrurile acolo” la Riad, scrie The Guardian.Comentariile…

- Gina Haspel, sefa CIA, a plecat luni in Turcia pe fondul presiunii crescande exercitate de comunitatea internationala asupra Arabiei Saudite in urma asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit publicatiei The Washington Post, citata marti de EFE. Sosirea Ginei Haspel in Turcia…

- Anchetatorii turci au descoperit luni un vehicul cu numere de inmatriculare diplomatice saudite abandonat intr-o parcare din Istanbul, in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, a informat presa turca, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Vehiculul negru sedan cu numarul de…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, nu cunostea detaliile operatiunii care a rezultat cu moartea jurnalistului Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit la Istanbul, a informa un oficial saudit familiar cu ancheta, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax."Nu…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, nu cunostea detaliile operatiunii care a rezultat cu moartea jurnalistului Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit la Istanbul, a informa un oficial saudit familiar cu ancheta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", afirma sir John Sawers, fost director al MI6.Arabia…

- Unul dintre cei 15 suspecti in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi disparut fara urma dupa ce a intrat, la inceputul acestei luni, in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul ar fi murit intr-un „dubios accident de masina“ ce a avut loc la Riad, relateaza presa turca.

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, i-a spus presedintelui Donald Trump ca este in desfasurare o investigatie privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, editorialist la publicatia The Washington Post, iar raspunsurile vor veni curand, transmite dpa, care citeaza o postare…