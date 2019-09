Stiri pe aceeasi tema

- La 2 octombrie 2018, Jamal Khashoggi, care colabora la ziarul The Washington Post si locuia ca rezident in Statele Unite, a fost ucis si dezmembrat in consulatul tarii sale la Istanbul de catre un comando de agenti sauditi veniti de la Ryad. "Imi asum in intregime responsabilitatea, pentru…

- Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman, supranumit ”MBS”, a declarat ca-si asuma responsabilitatea asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, dar a dat asigurari ca a aflat despre aceasta abia dupa fapte, dezvaluie postul american de televiziune PBS, relateaza AFP potrivit news.roArabia…

- Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman, supranumit ”MBS”, a declarat ca-si asuma responsabilitatea asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, dar a dat asigurari ca a aflat despre aceasta abia dupa fapte, dezvaluie postul american de televiziune PBS, relateaza AFP.

- Președintele rus Vladimir Putin a discutat cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, despre cele doua atacuri asupra instalațiilor petroliere saudite, au transmis miercuri oficialii de la Kremlin, scrie Mediafax, citând Reuters. Cei doi lideri și-au exprimat determinarea…

- Milițiile Houthi din Yemen au atacat cu dronele doua rafinarii din Arabia Saudita, atac ce a produs perturbari majore ale producției și exporturilor. Surse citate de Reuters susțin ca producția a fot redusa la jumatate. Dupa atacurile de vineri noaptea, producția a scazut cu 5 milioane de barili, jumatate…

- Presedintele american Donald Trump a considerat sambata ca responsabilitatea printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, in asasinarea "oribila" a jurnalistului Jamal Khashoggi nu este stabilita, potrivit AFP, dpa si Reuters. "Sunt extrem de manios si de nemultumit ca…

- Presedintele american Donald Trump a laudat sambata "munca extraordinara" a printului mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman, ignorand intrebarile repetate care i-au fost adresate referitor la cazul asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, transmite AFP. "Ati facut o munca spectaculoasa",…

- Președintele Donald Trump a declarat sâmbata ca a apreciat achiziționarea de echipament militar american de catre Arabia Saudita, numindu-l pe prințul Mohammed bin Salman drept "prieten al meu", care a lucrat pentru a deschide țara prin reforme economice și sociale, relateaza Reuters."Este…