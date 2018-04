Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman face prima sa vizita la Hollywood si are intalniri stabilite cu Rupert Murdoch, Bob Iger si Kevin Tsujihara, intr-un demers mai larg de a construi de la zero o industrie de divertisment in tara sa. Au fost anuntate proteste fata de vizita acestui lider in…

- Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman face prima sa vizita la Hollywood si are intalniri stabilite cu Rupert Murdoch, Bob Iger si Kevin Tsujihara, intr-un demers mai larg de a construi de la zero o industrie de divertisment in tara sa. Au fost anuntate proteste fata de vizita acestui lider in…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut o ancheta independenta si transparenta dupa ultimele violențe din Fașia Gaza, in urma carora 16 palestinieni au murit, a anuntat purtatorul de cuvant Farhan Haq, citat de Reuters.

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a avertizat in legatura cu un posibil conflict armat cu Iranul in urmatorii 10-15 ani. Intr-un interviu acordat cotidianului american The Wall...

- Arabia Saudita si Rusia lucreaza la un pact istoric, pe termen lung, de pana la 20 de ani, pentru a tine sub control livrarile de petrol la nivel mondial ale marilor exportatori, relateaza Reuters, conform news.ro.Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a declarat ca Riadul si Moscova…

- Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a declarat ca Riadul si Moscova iau in considerare un acord pe termen lung pentru extinderea aliantei pe termen scurt de reducere a livrarilor de petrol, care a fost realizata in ianuarie 2017, dupa prabusirea preturilor titeiului. ”Lucram sa trecem de la…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, i-a transmis, joi, printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, ca este nevoie de gasirea urgenta a unei solutii politice pentru conflictul din Yemen, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, i-a cerut joi printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, aflat intr-o vizita la Washington, sa ''relanseze eforturi urgente pentru a se ajunge la o reglementare pasnica a razboiului civil din Yemen'', relateaza AFP.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit marti la Casa Alba pe printul Mohammed bin Salman, mostenitorul tronului saudit, relateaza Reuters. Cei doi au discutat in Biroul Oval despre acordul bilateral incheiat anul trecut la Riad privind investitii de 200 de miliarde de dolari ale Arabiei…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit marti la Casa Alba pe printul Mohammed bin Salman, mostenitorul tronului saudit, relateaza Reuters. Cei doi au discutat in Biroul Oval despre acordul...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat marti ca i-a telefonat omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru a-l felicita pentru victoria electorala si a sugerat ca cei doi lideri s-ar putea intalni in curand, "intr-un viitor nu prea indepartat", relateaza agentiile Reuters si France Presse.In…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat marti ca i-a telefonat omologului sau rus Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria electorala si a sugerat ca cei doi lideri s-ar putea intalni in curand, "intr-un viitor nu prea indepartat", relateaza agentiile Reuters si France Presse.…

- La intalnirea sa cu Mohammed bin Salman Al Saudi, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Donald Trump intenționeaza sa discute intrebarea: cum sa forțeze Rusia sa plateasca pentru acțiunile sale in Orientul Mijlociu. Tema discuției dintre cei doi a fost relatata de un inalt oficial al Casei Albe, transmite…

- Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a afirmat ca, daca Iranul se doteaza cu arma nucleara, Arabia Saudita "va face la fel cat mai rapid posibil", intr-un interviu la televiziunea CBS, preluat de AFP.

- Un mandat de arestare pe numele surorii printului mostenitor al Arabiei Saudite, Hassa bin Salman, a fost emis la Paris, in conditiile in care printesa este acuzata ca a ordonat garzii sale de corp sa bata un muncitor chemat sa efectueze lucrari in apartamentul sau parizian, anunta AFP.

- Presedintele american Donald Trump il va primi saptamana viitoare pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Casa Alba, transmite dpa, citand un comunicat al administratiei de la Washington. Intrevederea este programata pentru data de 20 martie, a precizat purtatoarea…

- Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman a luat miercuri dejunul cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham, in cursul unei vizite de trei zile pe care o efectueaza in Regatul Unit, marcata de manifestatii, relateaza AFP. Dupa primirea la Palatul Buckingham, printul mostenitor…

- Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman a luat miercuri dejunul cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham, in cursul unei vizite de trei zile pe care o efectueaza in Regatul...

- Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman a luat miercuri dejunul cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham, in cursul unei vizite de trei zile pe care o efectueaza in Regatul Unit, marcata de manifestatii, relateaza AFP. Dupa primirea la Palatul Buckingham, printul mostenitor…

- Mostenitorul tronului Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, isi incepe primul sau turneu extern, el urmand sa viziteze Cairo, Londra si New York pentru a-si intari rolul pe scena globala, scrie Guardian.

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, a sosit duminica in Egipt, pentru o vizita de doua zile, in cadrul primului sau turneu in strainatate dupa numirea sa in iunie, informeaza AFP. El a fost intampinat de presedintele Abdel Fattah al-Sissi pe aeroportul international…

- Prim-ministrul libanez Saad al-Hariri a plecat marti noapte la Riad, a anuntat biroul sau de presa, pentru prima sa vizita in capitala saudita dupa ce a demisionat brusc in noiembrie, informeaza Reuters. Un comunicat al biroului de presa al lui Hariri precizeaza ca el a raspuns la o invitatie a…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, continua seria de reforme declansate anul trecut. Intreaga conducere a armatei, inclusiv sefi din cadrul statului major au fost inlocuiti fara nicio explicatie.

- Sony a anunțat crearea unei alianțe prin care dorește sa ofere servicii de transport similare Uber, iar sistemul in cauza va utiliza inteligența artificiala, scrie Reuters . In esența, Sony va construi o platforma bazata pe inteligența artificiala impreuna cu Daiwa Motor Transportation și alte cinci…

- Situație din ce in ce mai tensionata in Orientul Mijlociu dupa ce o drona de observație iraniana a patruns in spațiul aerian israelian. Aparatul de zbor a fost doborat imediat de israelienii care insa au pierdut un avion de lupta F16, lovit de apararea antiaeriana siriana. A urmat replica israeliana.…

- Situație din ce in ce mai tensionata in Orientul Mijlociu dupa ce o drona de observație iraniana a patruns in spațiul aerian israelian. Aparatul de zbor a fost doborat imediat de israelienii care insa au pierdut un avion de lupta F16, lovit de apararea antiaeriana siriana.

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a etichetat vineri legea anti-imigratie propusa de Ungaria drept "un asalt impotriva drepturilor omului" si a cerut guvernului de la Budapesta sa apere dreptul la libertatea de asociere, informeaza Reuters. Guvernul de la Budapesta a inaintat marti in…

- Comisia Europeana a transmis luni ca partile combatante in conflictul din Siria ar trebui sa dea dovada de calm pentru a evita o noua escaladare a violentelor din regiune, scrie Reuters. "Intensitatea conflictelor din Siria, inclusiv evenimentele care au avut loc la granita cu Israelul in weekend,…

- Comisia Europeana i-a cerut luni Turciei sa se 'abtina de la orice actiuni care ar putea afecta relatiile de buna vecinatate' dupa ce Ciprul, membra a Uniunii Europene, a acuzat armata turca de obstructionarea unei nave italiene care intentiona sa faca prospectiuni legate de rezervele de gaze…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca "nu este in mod necesar sigur" ca Israelul urmareste sa ajunga la un acord de pace cu palestinienii, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, citand presa israeliana.

- Presedintele american Donald Trump crede ca atat palestinienilor si cat si israelienilor le lipseste vointa de a incheia un acord care sa puna capat indelungatei lor confruntari, impresie marturisita de liderul de la Casa Alba intr-un interviu publicat duminica de cotidianul Israel Hayom (Israel…

- Presedintele american Donald Trump crede ca atat palestinienilor si cat si israelienilor le lipseste vointa de a incheia un acord care sa puna capat indelungatei lor confruntari, impresie marturisita de liderul de la Casa Alba intr-un interviu publicat duminica de cotidianul Israel Hayom (Israel…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca Israelul ca va face orice este necesar pentru a-si proteja suveranitatea si securitatea, dupa ce un atac anti-aerian a doborat un avion de lupta israelian ce se intorcea de la un raid de bombardamente asupra pozitiilor detinute de Iran…

- Campania anticoruptie demarata de printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in luna noiembrie a anului trecut si care a dus la arestarea a sute de printi, politicieni si oameni de afaceri din regat a dat rezultate.

- Senatul Poloniei a votat, in noaptea de miercuri spre joi, legea cu privire la Shoah, menita sa apere imaginea tarii in opinia initiatorilor ei si considerata controversata de catre detractori. Legea a iritat deja Israelul si face obiectul unui serios avertisment din partea Statelor Unite.

- În cadrul vizitei sale oficiale în Emiratele Arabe Unite, prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o întrevedere cu Prințul moștenitor al Abu Dhabi, Alteța sa Șeicul Mohammed bin Zayed, vice-comandant suprem al forțelor armate ale EAU. Oficialii au discutat despre parteneriatul…

- In cadrul vizitei sale oficiale in Emiratele Arabe Unite, prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu Prințul moștenitor al Abu Dhabi, Alteța sa Șeicul Mohammed bin Zayed, vice-comandant suprem al forțelor armate ale EAU.

- Grupul german BMW a cumparat toate actiunile detinute de Sixt la firma lor mixta DriveNow, deschizand calea pentru o alianta cu rivala Daimler, in domeniul serviciilor de transport car-sharing si robo-taxi, pentru a concura mai bine cu Uber si Lyft, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si…

- In cursul unei reuniuni organizate vineri in Budapesta, liderii Ungariei, Poloniei, Slovaciei si Cehiei au adoptat o pozitie comuna privind necesitatea reformarii Uniunii Europene in contextul iesirii Marii Britanii (Brexit). Grupul Visegrad nu este de acord cu planul Germaniei, Frantei si Comisiei…

- Vicepresedintele SUA viziteaza luni Israelul. Palestinienii au anulat intalnirea cu Mike Pence, in semn de protest fata de politica lui Donald Trump privind Orientul Apropiat.Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, se afla la Bruxelles, unde va cere oficial Uniunii Europene sa recunoasca…

- Mohammed bin Salman, printul mostenitor al Arabiei Saudite care este si ministrul Apararii, si-a creat propria organizatie militara privata pentru a lansa vasta operatiune anticoruptie din noiembrie 2017. Potrivit media saudite, in crearea acestei noi structuri din regat, bin Salman a beneficiat de…

- Pierderea unei finantari semnificative de la cel mai important donator, SUA, ar putea avea efecte 'catastrofale' pentru palestinieni, a anuntat vineri Agentia ONU de Ajutorare a Palestinienilor Refugiati din Orientul Apropiat (UNRWA), relateaza Reuters.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII…

- Pentru prima oara in Arabia Saudita, vineri, la meciul Al-Ahli – Al-Batin, in tribune s-au aflat si femei, masura care se incadreaza in reformele autorizate de printul mostenitor Mohammed bin Salman, relateaza arabnews.com.

- Pentru prima oara in Arabia Saudita, femeile vor putea asista la meciuri de fotbal din campionat, incepand de vineri, la Riad, Jeddah si Dammam, informeaza L'Equipe.Meciurile la care pot asista femeile saudite sunt Al-Ahli - Al-Batin (12 ianuarie), Al-Hilal - Al-Ittihad (13 ianuarie) si Al-Ittifaq…

- Rwanda si Uganda au dezmintit vineri informatii privind existenta unor acorduri cu Israelul pentru reprimirea migrantilor africani, transmite Reuters.Israelul anuntase miercuri ca va plati mii de migranti africani pentru a-i determina sa se intoarca in tarile lor de origine sau in alte state.…

- Rwanda si Uganda au dezmintit vineri informatii privind existenta unor acorduri cu Israelul pentru reprimirea migrantilor africani, transmite Reuters. Israelul anuntase miercuri ca va plati mii de migranti africani pentru a-i determina sa se intoarca in tarile lor de origine sau in alte…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol. Începând de luni, pretul unui litru de benzina cu cifra octanica…

- Consiliul de administratie al Leumi a semnat ieri un acord de principiu pentru vanzarea participatiei de 99,91% din Leumi Bank Romania catre Argo Capital Management, potrivit Reuters, citat de ZF.ro. Aceasta decizie de vanzare a subsidiarei din Romania este parte a strategiei de a-si concentra operatiunile…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Începând de luni, preţul unui litru…