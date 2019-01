Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, au convenit luni, la Riad, asupra necesitatii unei reduceri in intensitate in operatiunile militare din Yemen, in contextul eforturilor ONU de a pune capat conflictului, transmite Reuters. 'Cu…

- Senatul american i-a aplicat o dubla lovitura lui Donald Trump, cerand incetarea sustinerii Statelor Unite a coalitiei internationale in Yemen si aratand cu degetul responsabilitatea lui Mohammed bin Salman in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza AFP.

- Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, a ajuns duminica in Algeria pentru o vizita oficiala, in cadrul unui tur al țarilor arabe, intrerupt pentru participarea la summitul G20 din Argentina, relateaza Euronews, preluat de mediafx Prințul a fost primit in capitala țarii,…

- Mohammed bin Salman, printul mostenitor al Arabiei Saudite, a ajuns duminica in Algeria pentru o vizita oficiala, in cadrul unui tur al tarilor arabe, intrerupt pentru participarea la summitul G20 din Argentina, relateaza Euronews.

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca intenționeaza sa discute cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in cadrul summitului G20, despre situația din Yemen și asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Intenționez…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca nu exista dovezi clare care sa demonstreze ca prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, este responsabil pentru asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Pompeo…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a inceput joi in Emiratele Arabe Unite (EAU) un turneu in strainatate, primul de la cazul cu rezonanta mondiala al jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, asasinat in consulatul tarii sale de la Istanbul, pe 2 octombrie, transmite AFP. Printul…

- Un influent senator american a denuntat marti optiunea lui Donald Trump de a-l exonera pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, de uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, afirmand ca presedintele a jucat rolul unei "agentii de relatii publice", relateaza AFP. Donald Trump a declarat…