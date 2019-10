Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry al Marii Britanii și soția sa, ducesa Meghan de Sussex, au informat marți ca vor da in judecata un tabloid britanic acuzat ca ar fi editat și publicat in mod ilegal materiale despre ducesa, relateaza site-ul postului CNN.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca…

- Prințul Harry și soția sa Meghan Markle au anunțat ca vor da in judecata tabloidul Mail on Sunday dupa ce aceștia au publicat o scrisoare pe care ducesa i-a trimis-o tatalui sau. Cuplul regal a inceput procedurile legale impotriva ziarului și au anunțat acest lucru intr-un comunicat de presa. Potrivit…

- Printul Harry si sotia sa, Meghan, au efectuat miercuri in Cape Town prima lor iesire oficiala impreuna cu bebelusul lor Archie, in varsta de 4 luni, pentru o intalnire cu laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Desmond Tutu, simbol al luptei impotriva apartheidului, relateaza AFP. Familia…

- Printul Harry al Marii Britanii si sotia sa, Meghan, au inceput luni un turneu in sudul Africii, denuntand intr-un orasel din Africa de Sud violentele impotriva femeilor, o chestiune arzatoare in aceasta tara, relateaza AFP.

- Printul Harry al Marii Britanii si sotia sa, Meghan, au inceput luni un turneu in sudul Africii, denuntand intr-un orasel din Africa de Sud violentele impotriva femeilor, o chestiune arzatoare in aceasta tara, relateaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Printul Harry al Marii Britanii, sotia sa - Meghan - si fiul lor in varsta de patru luni, Archie, vor incepe luni o vizita de zece zile in sudul Africii, care va include si destinatii emblematice vizitate de printesa Diana, informeaza DPA. "Africa (este) o regiune care, in ultimele doua…

- Printul Harry (34 de ani) a reusit sa infurie si mai mult opinia publica dupa ce a explicat de ce el si sotia sa, ducesa Meghan (38 de ani), au folosit de patru ori un avion privat in decurs de doar 11 zile, desi ambii militeaza pentru protejarea mediului.