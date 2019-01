Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry al Marii Britanii si sotia lui, Meghan, au sosit astazi la Liverpool, pentru o vizita cartiabila. Ducesa de Sussex, insarcinata in sase luni, a incantat asistenta cu o rochie violet peste...

- Cu 11 zile inainte de Craciun, pe contul de Twitter al palatului Kensington au fost publicate imaginile care vor aparea pe felicitarile de Craciun ale celor doua familii princiare, ducii de Cambridge și ducii de Sussex. Harry și Meghan au ales pentru aceasta ocazie o fotografie de la nunta lor, care…

- Ducele si ducesa de Sussex se vor muta din Palatul Kensington intr-o resedinta de pe domeniul Windsor inainte de nasterea primului copil al cuplului, informeaza sambata Press Association. Harry si Meghan se vor muta in Frogmore Cottage, pe domeniul Castelului Windsor, la inceputul anului 2019, a confirmat…

- Printul Harry si sotia sa, Meghan, au vizitat vineri in cadrul escalei lor in insula Tonga un proiect de reimpadurire promovat de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, iar ducele de Sussex a profitat de prilej pentru a saluta angajamentul acestei insule impotriva schimbarilor climatice, relateaza…

- Printul Harry al Marii Britanii s-a intalnit luni cu o comunitate de aborigeni pe insula Fraser, in estul Australiei, insa fara sotia sa, Meghan, care, insarcinata, face o pauza in lungul turneu regal prin regiunea Pacificului, relateaza AFP.De la sosirea lor in Australia lunea trecuta, programul…