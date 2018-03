Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si Meghan Markle si-ar fi dublat bugetul de nunta, asta pentru ca, potrivit zvonuri, rochia de mireasa a actritei va costa cateva de mii de lire sterline. In plus, luna de miere va fi pe cheltuiala viitoarei sotii.

- Mai sunt doua luni și cateva zile pana la cea mai așteptata nunta din an, nunta regala a Prințului Harry cu Meghan Markle de pe 19 mai, iar pregatirile sunt in toi la Casa Regala a Marii Britanii. De la invitațiile de nunta, la locație și aranjamente, la tort și petrecerea de dupa ceremonie și ținute,…

- In Marea Britanie, pregatirile pentru nunta regala sunt pe ultima suta de metri. Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, au stabilit deja cine va canta la nunta lor, iar acum au facut și lista cu invitați. Aproape 2.700 de persoane din toate categoriile sociale, membri ai organizațiilor caritabile…

- Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica acestuia, actrița Meghan Markle au anuntat ca iși doresc ca la nunta lor sa participe și oameni de rand. Nunta va avea loc pe data de 19 mai, la Windsor Castle, in Marea Britanie, iar cuplul regal iși dorește ca publicul sa ia parte la acest…

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat peste mii de persoane pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimentele din ziua nuntii lor.

- Prințul Harry și Meghan Markle invita 2.640 de oameni obișnuiți la nunta lor, care va avea loc la Castelul Windsor. 1200 vor fi aleș din toate colțurile Regatului Unit și vor putea asista la sosirea mirilor...

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat 2.640 de persoane din public pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimente din ziua nuntii lor. Potrivit unui purtator de cuvant, printul si logodnica lui isi…

- Peste 2.600 de persoane vor fi invitate in parcul Castelului Windsor pentru a asista la ceremonia sosirii si plecarii printului Harry si a logodnicei sale, actrita Meghan Markle, in ziua nuntii regale, programate pentru 19 mai, a anuntat vineri Palatul Kensington, informeaza AFP. ''Printul Harry…

- Noi detalii au fost facute publice despre nunta prințului Harry cu actrița Meghan Markle. Peste 2.500 de britanici vor fi invitați la eveniment, este vorba despre cetațeni care s-au implicat in activitați sociale și au devenit lideri ai comunitaților in care traiesc. Kensington Palace a anunțat ca 2.640…

- Printul Harry si-a invitat la nunta doua dintre fostele sale iubite. Pe lista oaspetilor de la ceremonie se regaseste avocata Chelsy Davy si actrita Cressida Bonas. Cu cele doua femei, Harry a ramas in relatii de prietenie.

- Printul Harry, in varsta de 33 de ani, si-a invitat fostele iubite, pe Chelsy Davy si Cressida Bonas, la nunta sa cu Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, care va avea loc pe 19 mai, informeaza contactmusic.com. O sursa a spus pentru Daily Mail: „Harry a ramas prieten cu Chelsy si cu Cressida, […]

- Cum o fi ca nunta ta sa fie a doua ca importanța la palatul regal și asta pentru ca William și Kate sunt deja casatoriți? Fiica cea mica a Prințului Andrew va imbraca și ea rochia de mireasa, anul acesta, dupa logodnica lui Harry. Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank Numai ca, trebuie sa recunoaștem,…

- Cantarețul Ed Sheeran a fost solicitat sa cante la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Mai mult, artistul s-a oferit sa-i ajute pe cei doi sa-și organizeze anumite aspecte ale mult așteptatului eveniment, potrivit DailyMail. "Prințul Harry i-a cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta sa",…

- Printul Harry i-ar fi cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta lui cu Meghan Markle, care va avea loc in luna mai, scrie presa britanica. Dupa ce cantaretul britanic a spus ca i-ar placea sa cante la evenimentul din primavara acestui an, aparent, printul Harry a discutat personal cu artistul.Totusi,…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica lui, actrita americana Meghan Markle, se vor casatori pe 19 mai, iar la nunta lor vor lua parte si cativa artisti celebri care vor intretine atmosfera de poveste.

- Printul Harry si logodnica lui, actrita americana Meghan Markle, care a purtat un palton din tartan scotian, au fost primiti cu entuziasm la Edinburgh, marti, cu ocazia primei vizite comune oficiale pe care cei doi logodnici o efectueaza in Scotia inainte de casatoria lor, ce va avea loc in luna mai,…

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- Puțini știu ca Prinții William și Harry au o sora vitrega. Toata lumea a auzit de cei doi nepoți ai Reginei Elisabeta, insa puțini o știu pe surioara lor.Numele ei este Laura Lopes, are 40 de ani și este fiica Ducesei de Cornwall, Camilla și a lui Andrew Bowles Parker, un ofițer pensionat al Armatei…

- Este cea mai așteptata nunta a anului 2018, iar marele eveniment se apropie cu pași repezi. Pe 19 mai va avea loc nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, iar pregatirile sunt in toi. Mai mult ca celelalte cupluri regale care au mers la altar in ultimii ani, Harry și logodnica sa au vrut sa fie foarte…

- Meghan Markle si Printul Harry se vor casatori pe data de 19 mai la Capela St. George a Castelului Windsor. Actrita in varsta de 36 se ani si-a propus ca la receptia de dupa ceremonies sa tina un discurs, gest care incalca regulile Casei Regale britanice, scrie The Telegraph, potrivit ONE.…

- Casa regala, dar si contribuabilii din Marea Britanie vor acoperi costurile nuntii printului Harry, care va avea loc pe 19 mai, informeaza International Business Times. Desi in multe tari, inclusiv in SUA, familia miresei se ocupa de obicei de cheltuielile nuntii, traditia si protocolul regal impun…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a fost invitat la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Informația a fost confirmata chiar de Donald Trump, în cadrul unei emisiuni. Motivul pentru care președintele american nu a fost invitat se bazeaza pur și simplu pe faptul ca…

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- Greu de crezut ca raspunsul este NU. Asa ca am pregatit cel mai complet ghid care sa te ajute sa-ti implinesti visul: acela de a arata PERFECT in rochia de mireasa. Nu conteaza ce silueta ai, cu siguranta se va gasi una perfecta pentru tine, din multitudinea de modele de rochii de mireasa care exista…

- Umbla vorba prin Palat ca Meghan Markle și-a ales deja rochia pe care o va purta in mult-așteptata zi de 19 mai 2018. Iar alaturi i-a stat o persoana foarte draga, pe care a contat și cand a fost vorba de alesul ținutelor purtate pana acum in public, la indatoririle regale. Meghan și-a ales rochia de…

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- Nunta este cel mai important eveniment din viata unei femei, prin urmare rochia de mireasa ar trebui aleasa cu grija. Dincolo de preferintele fiecareia, se cuvine sa adaptam rochia dupa ultimele tendinte.

- Cum mai sunt doar cateva luni pana la fericitul eveniment, Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, Meghan Markle, pun cap la cap lista invitațiilor. Și, aparent, o sursa din anturajul viitorilor insuraței a aflat deja daca fostele iubite ale Prințului Harry vor fi invitate. In prezent, fac…

- Mai sunt cateva luni pana la nunta Printului Harry cu aleasa inimii sale, Meghan Markle. Si pentru ca este ultima perioada de libertate pentru fratele Printului William, acest lucru trebuie marcat asa cum se cuvine.

- Cum arata rochia de mireasa a anului 2018. Costa 4.000 euro și a fost expusa la Cluj O rochie de mireasa, model unicat, in valoare de 4.000 de euro, cu cristale Swarovsky si broderii manuale, a fost expusa, in premiera in Romania, la targul de profil „Nunta la Palat” de la Cluj-Napoca, aceasta fiind…

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii…

- Planuiești deja nunta ta din 2018? Daca ești o mireasa in cautarea rochiei de mireasa ideala, afla ca a fost aleasa rochia de mireasa ce va face furori in 2018. Cum arata rochia de mireasa 2018? Are maneci lungi și umeri goi. Trendurile in materie de rochii de mireasa le seteaza designerii specializați…

- Printul Harry a spus glumind ca nu stie inca daca fostul presedinte american Barack Obama se va afla pe lista de invitati la nunta sa, dupa ce un articol aparut in presa, invocand surse guvernamentale, sugera ca o astfel de invitatie l-ar putea infuria pe actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump,…

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Msrkle, proaspat logoditi. Meghan Markle și prințul Harry au anunțat ca se vor casatori…

- Prințul Harry și Meghan Markle au publicat mai multe fotografii oficiale care marcheaza logodna. Ținutele actriței americane au ajuns rapid in atenție, mulți afirmand ca aceasta a ales o rochie „demna de o prințesa”. Prețul acestei rochii se ridica la aproximativ 56.

- Rochia de mireasa a lui Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, ar putea fi realizata de creatoarea de moda Inbal Dror, din Israel, informeaza femalefirst.co.uk.Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle va avea loc pe data de 19 mai 2018.

- Pe 19 mai, Marea Britanie va trai unul dintre cele mai frumoase momente ale Casei Regale. Printul Harry si Meghan Markle se vor casatori si, asa cum era de asteptat, au aparut deja primele schite ale rochiei de mireasa

- Am inceput sa numaram zilele pana la nunta regala din Marea Britanie de anul viitor, pentru ca suntem atat de bucuroși sa vedem un cuplu regal format din Meghan Markle și Prințul Harry. La Palatul Buckingham au inceput deja pregatirile pentru evenimentul anului 2018. Publicația TMZ.com a reușit sa puna…

- In 2018 va avea loc nunta regala, cea intre actrita Meghan Markle si Printul Harry. Deja au inceput pregatirile pentru marele eveniment. Meghan a primit primele schite privind rochia de mireasa. Unul dintre designerii alesi pentru rochia care, probabil, va ramine in istorie este israelianul Inbal Dror.…

- Recent, Printul Harry si Meghan Markle au facut pasul mult asteptat, anuntandu-si logodna, iar acum preocuparile presei, dar si ale oamenilor obosnuiti au migrat in alta directie, asadar nu e de mirare ca s-a aflat cum va arata rochia de mireasa a lui Meghan Markle!

- Mai sunt doar cateva luni pana cand Meghan Markle va deveni soția Prințului Harry al Marii Britanii. Așa ca pregatirile in toi, pe lista prioritaților fiind – evident – gasirea unei rochii perfecte de mireasa. A imbracat rochia de mireasa pentru rolul din Suits, dar și-n cazul primei casnicii cu Trevor…

- Prințul Harry și actrița Meghan Markle se vor casatori pe 19 mai. Data oficiala a fost facuta publica pe contul de socializare al Kensington Palace, viitoarea reședința a tinerilor. Potrivit unui comunicat, prințul Harry și actrița Meghan Markle se vor casatori pe data de 19 mai. Informația a fost facuta…

- Meghan Markle și prințul Harry au anunțat ca se vor casatori anul viitor. Oficialii de la Casa Regala au anunțat ca marele eveniment va avea loc pe data de 19 mai 2018, la castelul Windsor din Kensington Palace. Actrita americana va primi titlul de printesa sau ducesa de Sussex. „Unul…

- Proaspat logodita cu Prințul Harry, actrița Meghan Markle va petrece Craciunul cu Regina Elisabata a II-a și alți membri ai Familiei Regale. Anunțul a fost facut de Casa Regala a Marii Britanii, tradiționala adunare urmand sa aiba loc la Sandringham. La eveniment urmeaza sa participe și Ducele și Ducesa…

- Printul Harry (32 de ani) si Meghan Markle (36 de ani) se vor casatori in luna mai a anului 2018, in Capela St. George, la Castelul Windsor, iar cei doi logodnici au doar cateva luni la dispozitie pentru pregatirea fericitului eveniment. Un expert regal din Marea Britanie a dezvaluit motivul pentru…

- Dupa ce Printul Harry si Meghan Markle si-au anuntat logodna pe 27 noiembrie, Palatul Kensington a dezvaluit deja ca nunta va avea loc in luna mai 2018. Asta inseamna ca viitori miri au la dispozitie doar cinci luni pentru a organiza nunta regala. Desi logodnele regale tind sa fie scurte de obicei –…