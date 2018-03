Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry și actrița Meghan Markle și-au ales tortul de nunta. El va fi realizat de Claire Ptak, care deține o patiserie in Londra și care folosește doar ingrediente bio, de sezon. Prințul Harry și actrița Meghan Markle și-au ales tortul de nunta. Ei vor apela la Calire Ptak, renumita pentru produsele…

- Cum a fost la nunta Printului Christian de Hanovra din Peru In timp ce toata lumea asteapta cu sufletul la gura ziua cea mare a nuntii Printului Harry cu Megan Markle, de pe 19 martie, publicatiile internationale au scris zilele acestea despre o alta nunta regala, de data aceasta in Peru. Printul Christian…

- Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au ales pentru nunta un tort cu lamaie si soc, ce va fi realizat intr-o brutarie din estul Londrei, detinuta de un maestru bucatar american, potrivit Reuters.

- Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au decis ca tortul pentru nunta lor din 19 mai sa aiba o tematica de primavara si sa fie creat de o maestra cofetar din California, proprietara unei cofetarii in Londra, informeaza DPA. Harry si Meghan au insarcinat-o pe Claire Ptak, patiser…

- Cum mai sunt doar cateva saptamani pana la evenimentul cel mare, Meghan și Harry pun cap la cap toate detaliile ramase. Acum au ales cine anume va avea sarcina de livra tortul perfect de nunta și cake bar-ul. Chef Claire Ptak Palatul Kensington a emis un comunicat oficial prin care a anunțat ca chef…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor incheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata. Fiul regretatei printese Diana, decedata in 1997, si al printului Charles,…

- In așteptarea nunții Prințului Harry și a actriței Meghan Markle, fanii cuplului au fost duși pana la extaz de imaginile care au aparut recent in presa. Ipostazele romantice in care sunt surprinși cei doi arata o intimitate profunda, mai ales ca una dintre imagini ii arata pe cei doi indragostiți, impreuna,…

- "Imi dau consimtamantul pentru (incheierea) unui contract de casatorie intre nepotul meu iubit Harry Charles Albert David de Wales si Rachel Meghan Markle", a scris regina intr-o scrisoare transmisa miercuri Consiliului privat, format din consilierii sai, informeaza MEDIAFAX. Citeste si Meghan…

- Patru persoane au fost arestate vineri, dupa ce au escaladat un balcon de la etajul intai al ambasadei iraniene din Londra si au fluturat un drapel, aparent pentru a protesta impotriva guvernului de la Teheran, informeaza Reuters. Politia metropolitana londoneza a precizat ca arestarile sunt motivate…

- Timpul se scurge repede spre cea mai asteptata nunta de la Casa Regala. Printul Harry si Meghan Markle sunt foarte fericiti impreuna si fac ultimele pregatiri pentru grandiosul eveniment.

- Mai sunt doua luni și cateva zile pana la cea mai așteptata nunta din an, nunta regala a Prințului Harry cu Meghan Markle de pe 19 mai, iar pregatirile sunt in toi la Casa Regala a Marii Britanii. De la invitațiile de nunta, la locație și aranjamente, la tort și petrecerea de dupa ceremonie și ținute,…

- Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica acestuia, actrița Meghan Markle au anuntat ca iși doresc ca la nunta lor sa participe și oameni de rand. Nunta va avea loc pe data de 19 mai, la Windsor Castle, in Marea Britanie, iar cuplul regal iși dorește ca publicul sa ia parte la acest…

- Prințul Harry și Meghan Markle invita 2.640 de oameni obișnuiți la nunta lor, care va avea loc la Castelul Windsor. 1200 vor fi aleș din toate colțurile Regatului Unit și vor putea asista la sosirea mirilor...

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat 2.640 de persoane din public pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimente din ziua nuntii lor. Potrivit unui purtator de cuvant, printul si logodnica lui isi…

- "Printul Harry si domnisoara Meghan Markle au invitat 2.640 de persoane in parcul Castelului Windson pentru a asista la sosirea lor'' si a ''invitatilor acestora", iar apoi, dupa ceremonie, ''pentru a asista la procesiunea in caleasca cu punctul de plecare din Castelul Windson'', a precizat palatul…

- Acest artist a reușit sa creeze digital o femeie de culoare și toata lumea a crezut ca e reala. Un artist din Marea Britanie a reușit sa creeze cu ajutorul unui software de modelare 3D, doua modele care au devenit vedete pe internet. Totuși, cand oamenii au aflat ca acestea nu sunt reale, s-au infuriat…

- Tot mai multe vedetese impotrivesc deciziei președitelui Americii de a oferi arme profesorilor pentru a apara elevii. Cantareața Cardi B a postat pe Twitter, cat și pe Instagram un mesaj in care vorbește despre cum profesorii primesc salarii mici, dar vor avea arme. “America trebuie sa fie foarte distractiva…

- Premiile BAFTA 2018 au avut loc la Londra, iar pe covorul roșu vedetele au stralucit in rochii elegante. Citește și: Premiile Bafta 2018. Kate Middleton nu a respectat dress code-ul. Care este motivul sfidarii. In cadrul decernarii premiilor BAFTA Academia Britanica de Film si Televiziune ofera trofee…

- Cantarețul Ed Sheeran a fost solicitat sa cante la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Mai mult, artistul s-a oferit sa-i ajute pe cei doi sa-și organizeze anumite aspecte ale mult așteptatului eveniment, potrivit DailyMail. "Prințul Harry i-a cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta sa",…

- Printul Harry i-ar fi cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta lui cu Meghan Markle, care va avea loc in luna mai, scrie presa britanica. Dupa ce cantaretul britanic a spus ca i-ar placea sa cante la evenimentul din primavara acestui an, aparent, printul Harry a discutat personal cu artistul.Totusi,…

- O lume intreaga așteapta cu sufletul la gura ziua de 19 mai, ziua in care Prințul Harry (33 ani) se va casatori cu iubita lui, fosta actrița Meghan Markle (36 ani). Cu toate ca mici detalii legate de eveniment au fost date publicitații, lista invitaților ramane inca un secret bine pastrat. La nunta…

- Numaratoarea inversa a inceput! Mai sunt mai puțin de 100 de zile pana la nunta anului 2018, nunta Prințului Harry (33 ani) cu fosta actrița Meghan Markle (36 ani). Și pentru ca nu vorbim de o nunta obișnuita, ci de o nunta regala, iata ca un nou amanunt a ieșit la iveala – viitoarea mireasa a inceput…

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- Este cea mai așteptata nunta a anului 2018, iar marele eveniment se apropie cu pași repezi. Pe 19 mai va avea loc nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, iar pregatirile sunt in toi. Mai mult ca celelalte cupluri regale care au mers la altar in ultimii ani, Harry și logodnica sa au vrut sa fie foarte…

- Disclosure nu au mai fost vazuți pe Twitter și Instagram de 3 saptamani dar știm clar ca ne pregatesc un album proaspat și probabil sunt ocupați in studio. Pe 10 ianuarie Disclosure au facut ultima declarație oficiala cu privire la noul album care este in proces de creație in studio, iar noi fierbem…

- Printesa Eugenie, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se va casatori cu logodnicul ei, Jack Brooksbank, pe 12 octombrie, a anuntat vineri tatal ei, printul Andrew, citat de DPA. "Asa cum s-a anuntat anterior, nunta va avea loc la capela St. George de la Castelul Windsor",…

- Mai este foarte puțin pana la nunta Prințului Harry cu aleasa inimii lui, Meghan Markle, iar de la anunțarea logodnei din 27 noiembrie 2017 și pana in prezent, noul cuplu regal surprinde mereu cu prezența la tot felul de evenimente, de la vizite la posturi de radio, apariția la biserica impreuna cu…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a fost invitat la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Informația a fost confirmata chiar de Donald Trump, în cadrul unei emisiuni. Motivul pentru care președintele american nu a fost invitat se bazeaza pur și simplu pe faptul ca…

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- Gwyneth Paltrow este pregatita sa faca pasul cel mare alaturi de logodnicul sau, Brad Falchuk, cel cu care se iubește inca de la desparțirea de solistul Coldplay, Chris Martin. Actrița a primit inelul de logodna și de curand a impartașit cu fanii de pe Instagram vestea minunata ca va imbraca din nou…

- Va exista sau nu un contract prenupțial intre cei doi viitori soți? Și, daca da, ce va conține acesta? Iata care sunt subiectele de interes pentru Prințul Harry și Meghan Markle in acest moment, adica inainte de nunta, cand astfel de decizii sunt luate! Ce se intampla cu conturile ei de social media?…

- O noua nunta regala va avea loc in Marea Britanie anul acesta dupa cea a prințului Harry cu Meghan Marlkle. Prințesa Eugenie, nepoata reginei Elizabeth a II-a și-a anunțat, luni, logodna cu iubitul ei, Jack Brooksbank, scrie BBC News. Prințesa Eugenie urmeaza sa se casatoreasca cu prietenul ei Jack…

- S-a logodit Printesa Eugenie! Iata cum arata inelul primit! Dupa nunta Printului Harry cu Meghan Markle din luna mai va mai avea loc inca o nunta in familia regala britanica. Printesa Eugenie tocmai s-a logodit cu Jack Brooksbank, iar marea ceremonie urmeaza sa aiba loc in toamna acestui an, la Capela…

- Fiica cea mare a fostului Președinte al Statelor Unite, Malia Obama (19 ani), a fost surprinsa de paparazzi americani pe strazile din New York, la brațul iubitului ei britanic, Rory Farquharson (19 ani). Este cea de-a doua apariție publica a cuplului, tinerii fiind surprinși impreuna pentru prima oara…

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- Cum mai sunt doar cateva luni pana la fericitul eveniment, Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, Meghan Markle, pun cap la cap lista invitațiilor. Și, aparent, o sursa din anturajul viitorilor insuraței a aflat deja daca fostele iubite ale Prințului Harry vor fi invitate. In prezent, fac…

- Chiar daca este de notorietate deja legatura de prietenie care exista intre Barack Obama si Printul Harry, este putin probabil ca familia fostului presedinte SUA sa participe la nunta regala.

- Donald Trump a scris pe Twitter ca noua locatie a Ambasadei SUA este "rea" si nu va taia panglica de inaugurare. Presedintele SUA a acuzat Administratia Obama ca "a vandut cea mai buna locatie din Londra, pentru un pumn de alune". Constructia noului sediu al ambasadei SUA a costat nu mai putin de…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie pentru a inaugura noua ambasada a SUA la Londra, transmite dpa. ''Nu sunt un mare fan al administratiei Obama care a vandut poate cea mai bine localizata si…

- Dupa ce si-a inchis blogul, "The Tig", in aprilie 2017, si si-a intrerupt aparitiile pe micul ecran in noiembrie, actrita americana si-a inchis si conturile de Twitter si Instagram."Domnisoara Markle se simte recunoscatoare fata de toti cei care ii urmareau activitatea pe retelele de socializare,…

- Meghan Markle si-a inchis conturile pe care le avea pe Instagram, Facebook si Twitter. Vestea a fost confirmata de oficialii de la Palatul Kensington, care au venit si cu o explicatie, potrivit BBC . Gestul viitoarei sotii a Printului Harry vine cu mai bine de patru luni inainte de nunta

- Logodnica Prințului Harry, Meghan Markle și-a șters pagina de Instagram și Twitter. Palatul Kensington a confirmat ca actrița americana și-a închis conturile de pe rețelele sociale pe motiv ca „nu le-ar fi folosit de mult timp”. Dupa casatorie, Markle ar putea renunța…

- Admiratori din intreaga lume au așteptat cu sufletul la gura concretizarea legamantului dintre Prințul Harry și Meghan Markle. Este evident pentru oricine ca amandoi se iubesc și vor face orice ca sa fie impreuna. Cand vine vorba de bani insa, lucrurile sunt puțin mai complicate. In prezent, fosta actrița…

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii…

- Printul Harry a spus glumind ca nu stie inca daca fostul presedinte american Barack Obama se va afla pe lista de invitati la nunta sa, dupa ce un articol aparut in presa, invocand surse...

- Șaisprezece dintre cele mai bune echipe de Dota 2 din intreaga lume vor calatori la București pentru a lua parte la The Bucharest Major. Turneul organizat de PGL va oferi cel mai mare fond de premii din istoria evenimentelor de gen gazduite de Romania: 1.000.000 USD. In plus, cele 16 echipe participante…

- Multi dintre utilizatorii de retele de socializare deja incep sa se gandeasca de doua ori inainte de a furniza informatii catre Facebook, Twitter sau Instagram, intrucat acestea pot fi folosite in special pentru urmarirea si identificarea preferintelor in materie de produse ce pot fi apoi promovate…