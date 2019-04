Cand toata lumea așteapta vești legate de bebelușul regal, care urmeaza sa vina pe lume in scurt timp, Prințul Harry și Meghan Markle se pare ca au planuri de a parasi Regatul Unit. Conform informațiilor aparute in presa britanica, care nu au fost dezmințite oficial, ducii de Sussex iau in considerare varianta de a-și petrece un an sabatic in Africa in viitorul apropiat. Conform presei britanice, Prințul Harry iși dorea de multa vreme un an sabatic, in care sa se concentreze pe probleme de mediu și de sanatate, in Africa, pentru a-i duce mai departe moștenirea mamei lui, Prințesa Diana. Se pare…