- Prințul Harry și soția sa Meghan Markle au anunțat ca vor da in judecata tabloidul Mail on Sunday dupa ce aceștia au publicat o scrisoare pe care ducesa i-a trimis-o tatalui sau. Cuplul regal a inceput procedurile legale impotriva ziarului și au anunțat acest lucru intr-un comunicat de presa. Potrivit…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan Markle, se afla in primul lor turneu in Africa de Sud impreuna cu fiul lor Archie de doar patru luni. Cuplul regal a fost intampinat in Cape Town cu urale.

- Meghan Markle și Prințul Harry au pornit in turneul regal in Africa de Sud. Ducesa va participa la turneu timp de 10 zile, alaturi de fiul ei, Archie Harrison. Meghan a purtat o rochie neagra cu printuri, care a scos in evidența faptul ca ducesa de Sussex nu a reușit sa revina la formele de dinainte…